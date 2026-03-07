اختراق الكاميرات واستخدام الذكاء الاصطناعي.. هجوم سيبراني واسع مهد لاغتيال خامنئي

كشفت تقارير لوسائل إعلام عبرية ، عن تنفيذ هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف البنية التحتية الرقمية في إيران، قبيل العملية التي أدت إلى اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وبحسب التقارير، فإن وحدات سيبرانية تابعة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة نجحت في اختراق شبكات المراقبة والكاميرات داخل إيران، ما أتاح لها جمع معلومات دقيقة عن التحركات والأنشطة في مواقع حساسة.



وأشارت المصادر إلى أن المهاجمين استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والصور الملتقطة من كاميرات المراقبة، الأمر الذي ساعد في تحديد الأهداف وتوقيت الضربة بدقة، ومهّد الطريق للهجوم الذي أودى بحياة المرشد الإيراني.



وتعكس هذه العملية، بحسب محللين تصاعد دور الحرب السيبرانية في النزاعات الحديثة، حيث أصبحت الهجمات الرقمية جزءا أساسيا من العمليات العسكرية والاستخباراتية.



في المقابل، تسعى إيران إلى تعزيز قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية، إذ تشير تقارير إلى أن طهران استثمرت خلال السنوات الأخيرة بشكل مكثف في تطوير وحدات متخصصة بالهجمات السيبرانية والدفاع الرقمي، في إطار سعيها لمواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء الإلكتروني.