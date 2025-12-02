أحمد شوبير: الزمالك يرحب ببيع أي لاعب بعد كأس العرب وأمم أفريقيا

كشف الإعلامي احمد شوبير عن العروض المُقدمة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومصير رحيلهم عن صفوف الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد أنباء حول إمكانية رحيل العديد من اللاعبين.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف أم»: "سألت المسؤولين في الزمالك عن ملف الراحلين، وما علمته إنهم بيفكروا في عمل توازن مالي لإن هناك أزمة مالية طبعا، واتقالي إذا جالنا عروض بعد كأس أمم أفريقيا وكأس العرب، يا أهلا وسهلا، يتوكل على الله".

وأضاف: "الكلام ده ينطبق على أي اسم سواء كان أساسي أو احتياطي بما فيهم خوان بيزيرا، بشرط يكون مقابل مادي كويس، بالتالي الزمالك منفتح على بيع أي لاعب بعد نهاية منافسات كأس العرب وكأس أمم أفريقيا".