شوبير يكشف موقف عبدالرؤوف من الرحيل عن الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن موقف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية “ سيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل عقد جلسة بين جون إدوارد المدير الرياضي ومجلس إدارة نادي الزمالك، لمناقشة ملف المدير الفني”

وتابع “ هل سيرحل أحمد عبد الرؤوف عن الزمالك، لأ، هو سيستمر مع الفريق، ولن يتناقش مجلس الإدارة عن مصيره فى ذلك الوقت بسبب إنه بيقدم مستوي كويس مع الفريق”

وأكمل شوبير:" مجلس إدارة الزمالك سيقدم الدعم الكامل لأحمد عبد الرؤوف، أنا أتمني إن يتم تنفيذ الكلام ده ومش معي أول مباراة يتراجع مستوي الفريق تمشوا أحمد عبد الرؤوف"

وأكمل “ مجلس إدارة الزمالك ليس لديهم مانع من رحيل أي لاعب بعد بطولة كأس العرب وأمم إفريقيا، ولكن بشرط ان يكون عرض مالي كبير”