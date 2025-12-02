قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الألماني: نُكثّف التعاون مع مصر ونثمّن دورها في استقرار المنطقة
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
شوبير يكشف موقف عبدالرؤوف من الرحيل عن الزمالك

ياسمين تيسير

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن موقف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الاستمرار أو الرحيل عن القلعة البيضاء

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية “ سيتم عقد جلسة خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل عقد جلسة بين جون إدوارد المدير الرياضي ومجلس إدارة نادي الزمالك، لمناقشة ملف المدير الفني”

وتابع “  هل سيرحل أحمد عبد الرؤوف عن الزمالك، لأ، هو سيستمر مع الفريق، ولن يتناقش مجلس الإدارة عن مصيره فى ذلك الوقت بسبب إنه بيقدم مستوي كويس مع الفريق”

وأكمل شوبير:" مجلس إدارة الزمالك سيقدم الدعم الكامل لأحمد عبد الرؤوف، أنا أتمني إن يتم تنفيذ الكلام ده ومش معي أول مباراة يتراجع مستوي الفريق تمشوا أحمد عبد الرؤوف"

وأكمل “ مجلس إدارة الزمالك ليس لديهم مانع من رحيل أي لاعب بعد بطولة كأس العرب وأمم إفريقيا، ولكن بشرط ان يكون عرض مالي كبير”

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

تشيزني

تشيزني يكشف تفاصيل حديثه مع فليك: التدخين مسموح بشرط وحيد

شوبير

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى برشلونه

الزمالك

شوبير يكشف موقف عبدالرؤوف من الرحيل عن الزمالك

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

