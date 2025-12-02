وزارة الشباب تعلن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية.

ويأتي البرنامج كأحد المسارات المتخصصة التي تعمل على تعظيم التعاون الشبابي الدولي، واستثمار طاقات وخبرات وإبداعات الشباب المصري ونظرائهم حول العالم، بما يمكّنهم من بلورة رؤى شبابية مبتكرة للتعاون الدولي والمساهمة في صياغة البرامج التنموية المستقبلية.

يأتى ذلك انطلاقاً من توجهات الدولة المصرية ودعماً لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2030، وفي إطار تعزيز مفهوم الدبلوماسية الشبابية ودورها في تمكين الشباب المصري من التفاعل الفاعل على الساحة الدولية.

فرصة للتمثيل فى المحافل الإقليمية

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصاً واسعة للتمثيل في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، والانضمام إلى المجالس الشبابية المصرية الثنائية الدولية، إلى جانب فرص بناء القدرات وتنمية المهارات والتشبيك وتطوير الشراكات داخل المجتمع الشبابي الدولي.

ويتميز البرنامج التدريبي بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار الشخصيات العامة والسفراء والخبراء الدوليين، إلى جانب مجموعة من أبرز الأكاديميين والمتخصصين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية العامة والتنمية.

ويقدم هؤلاء القيادات والشخصيات الرفيعة محتوى تدريبيًا معمقًا يثري خبرات المشاركين ويعزز جاهزيتهم للتمثيل الشبابي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقد حددت وزارة الشباب والرياضة شروط التقدم للدفعة الرابعة كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومقيمًا داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة التدريب (إجازة نصف العام الدراسي القادمة 2026).

- ⁠أن يكون من الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا.

- ⁠أن يمتلك معرفة عامة وشغفاً واضحًا بالقضايا والسياسات الشبابية محليًا ودوليًا.

- ⁠أن يكون فاعلًا في المجتمع أو في المجالات العلمية أو العملية أو الدراسية أو الرياضية أو الكشفية.

- ⁠إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، مع التمكن من لغة ثالثة.

- ⁠التمتع بمهارات عرض وإلقاء، ومهارات شخصية واجتماعية متميزة.

- ⁠ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الشبابية أو الرياضية على أي مستوى محلي أو إقليمي أو قاري أو دولي.

- ⁠اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية والتقييمات اللازمة.