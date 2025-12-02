قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
رياضة

وزارة الشباب تعلن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية

برنامج الدبلوماسية الشبابية
برنامج الدبلوماسية الشبابية

 أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية.

ويأتي البرنامج كأحد المسارات المتخصصة التي تعمل على تعظيم التعاون الشبابي الدولي، واستثمار طاقات وخبرات وإبداعات الشباب المصري ونظرائهم حول العالم، بما يمكّنهم من بلورة رؤى شبابية مبتكرة للتعاون الدولي والمساهمة في صياغة البرامج التنموية المستقبلية.

يأتى ذلك انطلاقاً من توجهات الدولة المصرية ودعماً لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2030، وفي إطار تعزيز مفهوم الدبلوماسية الشبابية ودورها في تمكين الشباب المصري من التفاعل الفاعل على الساحة الدولية.

فرصة للتمثيل فى المحافل الإقليمية 
ويتيح البرنامج للمشاركين فرصاً واسعة للتمثيل في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، والانضمام إلى المجالس الشبابية المصرية الثنائية الدولية، إلى جانب فرص بناء القدرات وتنمية المهارات والتشبيك وتطوير الشراكات داخل المجتمع الشبابي الدولي.

ويتميز البرنامج التدريبي بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار الشخصيات العامة والسفراء والخبراء الدوليين، إلى جانب مجموعة من أبرز الأكاديميين والمتخصصين في مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية العامة والتنمية. 

ويقدم هؤلاء القيادات والشخصيات الرفيعة محتوى تدريبيًا معمقًا يثري خبرات المشاركين ويعزز جاهزيتهم للتمثيل الشبابي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقد حددت وزارة الشباب والرياضة شروط التقدم للدفعة الرابعة كالتالي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومقيمًا داخل جمهورية مصر العربية خلال فترة التدريب (إجازة نصف العام الدراسي القادمة 2026).
- ⁠أن يكون من الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا.
- ⁠أن يمتلك معرفة عامة وشغفاً واضحًا بالقضايا والسياسات الشبابية محليًا ودوليًا.
- ⁠أن يكون فاعلًا في المجتمع أو في المجالات العلمية أو العملية أو الدراسية أو الرياضية أو الكشفية.
- ⁠إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، مع التمكن من لغة ثالثة.
- ⁠التمتع بمهارات عرض وإلقاء، ومهارات شخصية واجتماعية متميزة.
- ⁠ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من إحدى الهيئات الشبابية أو الرياضية على أي مستوى محلي أو إقليمي أو قاري أو دولي.
- ⁠اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية والتقييمات اللازمة.

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

أرشيفية

تأجيل محاكمة خادمة وعاطل بتهمة السرقة بالنزهة

أرشيفية

تصادم ملاكي وتوك توك يسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص بطريق المنصورية

لحظة نقل السيدة المريضة

استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة مريضة إلى المستشفى | صور

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

