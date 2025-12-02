قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة تعقد مقابلات نموذج محاكاة البريكس بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عبدالله هشام

عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، سلسلة من المقابلات الخاصة باختيار المشاركين في النسخة الخامسة من نموذج محاكاة دول البريكس، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وشارك في لجنة التقييم مسؤولو مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بدر، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إجراء هذه المقابلات يأتي في إطار حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر الشابة القادرة على خوض تجربة المحاكاة بصورة متميزة واحترافية، مشيراً إلى استمرار الوزارة في دعم البرامج النوعية التي تسهم في تنمية وعي الشباب بالقضايا الدولية وتنمية مهاراتهم في الحوار وصنع القرار.

وخضع المتقدمون خلال المقابلات لمجموعة من مراحل التقييم التي تضمنت اختبارات مهارات العرض والنقاش والتحليل السياسي والاقتصادي، وقياس قدراتهم على تمثيل الدول الأعضاء في مجموعة البريكس خلال جلسات النموذج.

وتستهدف النسخة الخامسة تمكين الشباب من اكتساب فهم أعمق للعلاقات الدولية والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية، وتعزيز قدرتهم على التفكير الاستراتيجي والعمل الدبلوماسي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الوزارة لتنفيذ النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ، استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة منذ انطلاقتها عام 2018 بمبادرة من جمعية صوت شباب مصر، والتي شهدت توسعاً في مشاركة دول البريكس والدول الصاعدة، وصولاً إلى النسخة الرابعة التي عقدت في 2024 بالتزامن مع انضمام مصر رسمياً للمجموعة.

البريكس وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزير الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

أعلى عائد بنكي شهري وربع سنوي في 2025 من البنك الأهلي المصري

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

أصحاب المعاشات

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

ترشيحاتنا

أرشيفية

تأجيل محاكمة خادمة وعاطل بتهمة السرقة بالنزهة

أرشيفية

تصادم ملاكي وتوك توك يسفر عن مصرع وإصابة 3 أشخاص بطريق المنصورية

لحظة نقل السيدة المريضة

استجابة فورية.. أمن القاهرة ينقل سيدة مريضة إلى المستشفى | صور

بالصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة
نورهان منصور تخطف الانظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء
بلوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد