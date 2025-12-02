الشباب والرياضة تعقد مقابلات نموذج محاكاة البريكس بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة

عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، سلسلة من المقابلات الخاصة باختيار المشاركين في النسخة الخامسة من نموذج محاكاة دول البريكس، وذلك بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وشارك في لجنة التقييم مسؤولو مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بدر، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إجراء هذه المقابلات يأتي في إطار حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر الشابة القادرة على خوض تجربة المحاكاة بصورة متميزة واحترافية، مشيراً إلى استمرار الوزارة في دعم البرامج النوعية التي تسهم في تنمية وعي الشباب بالقضايا الدولية وتنمية مهاراتهم في الحوار وصنع القرار.

وخضع المتقدمون خلال المقابلات لمجموعة من مراحل التقييم التي تضمنت اختبارات مهارات العرض والنقاش والتحليل السياسي والاقتصادي، وقياس قدراتهم على تمثيل الدول الأعضاء في مجموعة البريكس خلال جلسات النموذج.

وتستهدف النسخة الخامسة تمكين الشباب من اكتساب فهم أعمق للعلاقات الدولية والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية، وتعزيز قدرتهم على التفكير الاستراتيجي والعمل الدبلوماسي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الوزارة لتنفيذ النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ، استكمالاً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة منذ انطلاقتها عام 2018 بمبادرة من جمعية صوت شباب مصر، والتي شهدت توسعاً في مشاركة دول البريكس والدول الصاعدة، وصولاً إلى النسخة الرابعة التي عقدت في 2024 بالتزامن مع انضمام مصر رسمياً للمجموعة.