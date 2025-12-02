مواعيد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم ثلاث مباريات قوية في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من نفس الشهر.

يأمل منتخب مصر المشارك في كأس العرب في بداية مثالية أمام منتخب الكويت في المواجهة التي تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم (الثلاثاء) على ملعب لوسيل تحت قيادة الحكم النرويجي إسبن إسكوس في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

أبناء المدرب المخضرم القائد حلمي طولان أتموا تحضيراتهم للمباراة الهامة وباتوا في أتم الجاهزية لتحقيق نتيجة إيجابية تضاعف من حظوظهم في بلوغ ربع النهائي في مجموعة تضم أيضاً الثنائي الإمارات والأردن و تبدو صعبة للغاية وتتساوى فيها فرص المنتخبات الأربعة في التأهل.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب

المغرب ضد جزر القمر - الساعة 2 ظهرًا.

مصر ضد الكويت - الساعة 4:30 مساءً.

السعودية ضد عمان الساعة 7 مساءً.

وتذاع مباريات كأس العرب 2025 عبر قنوات الكأس القطري وبين إن سبورت

ويطمح منتخب الكويت الذي تجاوز نظيره الموريتاني (2 – 0) في التصفيات بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي ’ في الخروج بنتيجة إيجابية تحت قيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي حشد كل أسلحته لتقديم مستوى جيد يستعيد به بريق المنتخب العريق وعلى رأس هذه الأسلحة خالد الرشيدي حارس نادي الكويت وقائد الفريق ’ حسن العنزي مدافع الأهلي الأردني ’ فهد الهاجري مدافع نادي الكويت ’ عيد الرشيدي جناح نادي القادسية ’ يوسف ناصر مهاجم نادي الكويت وزميله في نفس النادي محمد دحام العنزي صاحب ثنائية التأهل أمام منتخب موريتانيا في التصفيات.