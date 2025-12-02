قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
مواعيد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

تقام اليوم ثلاث مباريات قوية في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر وحتى 18 من نفس الشهر.

يأمل منتخب مصر المشارك في كأس العرب في بداية مثالية أمام منتخب الكويت في المواجهة التي تنطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم (الثلاثاء) على ملعب لوسيل تحت قيادة الحكم النرويجي إسبن إسكوس في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بالنسخة الحادية عشرة للبطولة.

أبناء المدرب المخضرم القائد حلمي طولان أتموا تحضيراتهم للمباراة الهامة وباتوا في أتم الجاهزية لتحقيق نتيجة إيجابية تضاعف من حظوظهم في بلوغ ربع النهائي في مجموعة تضم أيضاً الثنائي الإمارات والأردن و تبدو صعبة للغاية وتتساوى فيها فرص المنتخبات الأربعة في التأهل.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب

المغرب ضد جزر القمر - الساعة 2 ظهرًا.

مصر ضد الكويت - الساعة 4:30 مساءً.

السعودية ضد عمان  الساعة 7 مساءً.

وتذاع مباريات كأس العرب 2025 عبر قنوات الكأس القطري وبين إن سبورت 

ويطمح منتخب الكويت الذي تجاوز نظيره الموريتاني (2 – 0) في التصفيات بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي ’ في الخروج بنتيجة إيجابية تحت قيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا الذي حشد كل أسلحته لتقديم مستوى جيد يستعيد به بريق المنتخب العريق وعلى رأس هذه الأسلحة خالد الرشيدي حارس نادي الكويت وقائد الفريق ’ حسن العنزي مدافع الأهلي الأردني ’ فهد الهاجري مدافع نادي الكويت ’ عيد الرشيدي جناح نادي القادسية ’ يوسف ناصر مهاجم نادي الكويت وزميله في نفس النادي محمد دحام العنزي صاحب ثنائية التأهل أمام منتخب موريتانيا في التصفيات.

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

زيادة جديدة للمعاشات.. موعد تطبيق رفع الحدين الأدنى والأقصى وبدء الصرف رسميا

مرصد الأزهر: برلمان إقليم نافارا الإسباني يمنح أرفع وسام له للشعب الفلسطيني وعمال الإغاثة

وفد الأزهر يلتقي مسئولي المفوضية الإسلامية بإسبانيا

وفد الأزهر يلتقي مسئولي المفوضية الإسلامية بإسبانيا لبحث احتياجاتهم العلمية والتعليمية

الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة الجديدة من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية

نورهان منصور تخطف الأنظار بإطلالتها فى البلكونة

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

