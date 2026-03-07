سفارة فلسطين بالقاهرة تُحيي ليالي رمضان في الأوبرا

شاركت سفارة دولة فلسطين، في فعالية ثقافية ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية المقامة تحت رعاية دار الأوبرا المصرية وقطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة المصرية؛ بحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية والسفراء في مصر وعددا من الفنانيين وكبار الشخصيات العامة وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر.

استهلت الفعالية بكلمة المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين ناجي الناجي، والذي ثمن حرص الشقيقة الكبرى مصر على احتضان الثقافة والفنون الفلسطينية بكافة أنواعها، مؤكدا أهمية تكريس حضور الهوية الوطنية الفلسطينية عبر روافد الثقافة والفكر للتصدي لمحاولات اقتلاعها أو تزييفها من قبل الاحتلال.

وأشار إلى ن هذه المشاركات الفلسطينية تأتي في إطار التعاون الثقافي المصري الفلسطيني المشترك في كافة الفعاليات المقامة في مصر، لتكريس السردية الوطنية عبر الدبلوماسية الثقافية والقوى الناعمة.

وتخلل اللقاء فقرات فنية أحيتها فرقة "مقام" بقيادة المايسترو أنس النجار، عبر تقديم مجموعة من الأغنيات والأهازيج الفلسطينية الوطنية أدتها الفنانتان ليندا مهدي ويارا قواريق.

وقدمت فرقة كنعان للثقافة والفنون الفلسطينية والتي قدم جل فنانيها من قلب الحرب في قطاع غزة عرضها الفلكلوري "بعث" عبر لوحات من الدبكة الفلسطينية والاستعراضات المعاصرة التي تحاكي واقع وآمال المواطن الفلسطيني وحقه في العيش بحرية وآمان.