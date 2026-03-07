قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لأول مرة.. بريطانيا تكشف عن مناطق صيانة عسكرية في أوكرانيا لإعادة المركبات القتالية للجبهة بسرعة

أ ش أ

كشفت المملكة المتحدة، لأول مرة، عن مرافق متخصصة في صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل المعدات العسكرية داخل أوكرانيا؛ بهدف تسريع إعادة المركبات القتالية المتضررة إلى خطوط المواجهة، ودعم قدرات الجيش الأوكراني.

ووفق بيان للحكومة البريطانية، جاء هذا الإعلان؛ بالتزامن مع زيارة وزير الدولة البريطاني للاستعداد الدفاعي والصناعة “لوك بولارد” إلى أحد مواقع الصيانة هذا الأسبوع، حيث التقى بالعاملين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لإصلاح المركبات العسكرية المتضررة وإعادتها إلى ساحة المعركة.

وتُدار هذه المرافق بموجب “عقود” مع وزارة الدفاع البريطانية، من قبل شركات بريطانية، ويعمل فيها مهندسون وفنيون من بريطانيا وأوكرانيا. 

وتشمل عمليات الصيانة مركبات مدرعة ومعدات عسكرية مختلفة، من بينها مركبات الاستطلاع المدرعة «سي في آر تي»، ومركبات الدعم التكتيكي «هاسكي»، ومدافع «إل-119» الخفيفة، إضافة إلى معدات عسكرية تعود إلى الحقبة السوفيتية.

كما تتولى هذه المرافق صيانة جميع أنظمة المدفعية «إيه إس-90» التي قدمتها بريطانيا لأوكرانيا، فضلاً عن دعم أنظمة المدفعية السويدية «آرتشر» في إطار تعاون مع شركاء سويديين.

وتعمل المملكة المتحدة - منذ بدء الحرب الروسية واسعة النطاق لأوكرانيا عام 2022 - على إنشاء مواقع هندسية داخل البلاد لتسريع إصلاح المعدات العسكرية وإعادتها للخدمة، بما يعزز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب توفير وظائف تقنية عالية المهارة للأوكرانيين.

وقال «بولارد» إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا، رغم انشغال الاهتمام الدولي بصراعات أخرى، مؤكدا أن أمن أوكرانيا يمثل جزءاً من أمن المملكة المتحدة.

وأضاف أن هذه المرافق تسهم في دعم القوات الأوكرانية في مواجهة الهجمات الروسية، كما تعزز الشركات البريطانية الإنتاج الصناعي الدفاعي داخل أوكرانيا عبر شراكات طويلة الأمد مع الشركات الأوكرانية.

أوكرانيا بريطانيا صيانة المعدات العسكرية

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ارشيفية

التحقيق في مصرع شاب على يد جاره بسبب تليفون بالبدرشين

أرشيفية

تجديد حبس طالب في التحرش بفتاة بالقاهرة

إسعاف

مصرع طفلين خلال اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة في أسيوط

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

