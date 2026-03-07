قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
لاريجاني: فشل مخطط أمريكي - إسرائيلي لتقسيم إيران وإشعال الفوضى
أحمد موسى: حان الوقت لوقوف العالم العربي على قلب رجل واحد في وجه مخططات أمريكا وإسرائيل وإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عضو حزب النهضة الفرنسي: إسرائيل تسعى لتحقيق أكبر مكاسب سريعة من الحرب

اسرائيل
اسرائيل
عبد الخالق صلاح

قالت منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن جزءًا كبيرًا من الحرب الدائرة حاليًا لا يقتصر على العمليات العسكرية فقط، بل يمتد أيضًا إلى ما وصفته بحرب التواصل والبروباغندا، موضحة أن التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن عدم وجود سقف زمني محدد لإنهاء الحرب تأتي في إطار الرسائل السياسية والإعلامية المرتبطة بإدارة الصراع.

وأضافت خليفة، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية ،  أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب من هذه الحرب وفي أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية تدرك أن إطالة أمد الحرب قد تفرض عليها تحديات سياسية وإقليمية.

 ولفتت إلى أن تل أبيب تحاول استثمار الوقت الحالي لتحقيق أكبر عدد من الأهداف العسكرية والسياسية قبل حدوث أي تغير محتمل في المواقف الدولية أو الإقليمية.

وأكدت عضو حزب النهضة الفرنسي أن هناك عدة عوامل قد تدفع نحو تسريع إنهاء هذه الحرب، في مقدمتها الضغط الدولي المتزايد على الأطراف المتصارعة من أجل وقف التصعيد، خاصة في ظل المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار الدولي.

وأشارت خليفة إلى أن العامل الاقتصادي يمثل أيضًا عنصرًا حاسمًا في مسار الحرب، موضحة أن التداعيات الاقتصادية للصراع قد تصبح عبئًا ثقيلًا حتى على الدول الكبرى، وهو ما قد يدفع المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن.

عضو حزب النهضة الفرنسي إسرائيل منال خليفة حزب النهضة الفرنسي

