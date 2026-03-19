حسام موافي: كفاءة القلب تختلف مع المجهود.. وقلة الرياضة تضعفه

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن كفاءة القلب تختلف بين حالة السكون وأثناء بذل المجهود، موضحًا أن القلب يحتاج إلى كميات أكبر من الأكسجين عند القيام بأي نشاط بدني.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج رب زدني علما، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المعدل الطبيعي لضربات القلب يتراوح بين 60 و90 نبضة في الدقيقة، محذرًا من تأثير قلة ممارسة الرياضة على صحة القلب وكفاءته.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن دور العصب الحائر في تنظيم بعض وظائف الجسم، لافتًا إلى أنه يمكن تقييمه من خلال اختبار المنضدة المائلة، الذي يتم عبر تغيير وضعية المريض وقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لتشخيص أي اضطرابات متعلقة به.