الاحتلال الإسرائيلي يخطط لهدم منازل فلسطينية لشق مسار جدار عازل في الأغوار

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وثيقة عسكرية تظهر نية جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء جدار فصل جديد في منطقة الأغوار، بهدف عزل المستوطنات الإسرائيلية عن القرى الفلسطينية، إضافة إلى فصل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن الجدار المقترح سيبلغ طوله نحو 22 كيلومترًا، بعرض يصل إلى 50 مترًا، ما يستدعي الاستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسار الجدار يشمل مناطق مأهولة، حيث يخطط الجيش لهدم جميع المنازل والمباني الفلسطينية الواقعة ضمن مساره.

كما أفادت بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية منحت سكان المناطق المستهدفة مهلة محدودة لعدة أيام فقط، لتقديم اعتراضاتهم على قرارات مصادرة الأراضي.