الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت ساحات مستشفيات "الأهلي" و"محمد علي" و"الميزان"، وتمركزت عند مداخلها.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل الشمالية بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية.



وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال عزّزت من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالية، وأغلقت مداخل رأس الجورة وفرش الهوى وحلحول والنبي يونس والحواور، بالبوابات الحديدية والحواجز العسكرية والمكعبات الأسمنتية، بزعم تنفيذ عملية دعس أسفرت عن إصابة مجندة في جيش الاحتلال.