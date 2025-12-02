قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا أمر الله المرأة بستر نفسها؟.. علي جمعة يصحح 3 اعتقادات مهلكة
وفاة طفل في حريق شقة سكنية بطنطا
رئيس لجنة الكويت: إقبال ملحوظ من أبناء الجالية المصرية في إعادة 19 دائرة بالنواب
بعد انطلاق التصويت بالخارج| سباق الحسم في الدوائر الملغاة يخضع لضوابط صارمة للفوز بالمقاعد الفردية
طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية
الأونروا: الاحتلال يواصل التعنت في إدخال المساعدات لغزة
مفاجأة بشأن الأنفلونزا هذا العام ورسالة لطلاب المدارس.. تفاصيل
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا لـ631 شخصا
مفاجآت طولان.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في كأس العرب
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة 20 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره
اليوم.. أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الصغير في واقعة الصاروخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية

هجمات استيطانية غير مسبوقة على قرى الضفة الغربية
هجمات استيطانية غير مسبوقة على قرى الضفة الغربية

تعرض أربعة متطوعين أجانب – ثلاثة إيطاليين وكندية – لهجوم عنيف نفذه مستوطنون إسرائيليون في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، بقرية عين الديوك القريبة من أريحا في الضفة الغربية، ما أثار إدانات من حكومتي إيطاليا وكندا وفتح ملف العنف الاستيطاني المتصاعد بحق الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين، وفق تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن بلادها «تدين بشدة أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون المتطرفون»، مؤكدة رفضها لأي خطوات أو تصريحات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية. 

فيما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: «لقد طفح الكيل من هذا الاعتداء. هذه ليست طريقة لفرض الحقوق».

وبحسب روايات المتطوعين، فقد اقتحم عشرة مستوطنين ملثمين – اثنان منهم يحملان بنادق عسكرية – المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بعد القيام بدورية ليلية في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً، وانهالوا عليهم بالضرب لمدة قاربت 15 دقيقة، موجهين لهم ركلات في الرأس والضلوع والوركين، بالإضافة إلى تحطيم محتويات المنزل وتدمير البطاريات الشمسية الخاصة به.

وقالت المتطوعة الكندية، التي فضلت عدم كشف هويتها لأسباب أمنية، إن الاعتداء «ليس عنا نحن. صحيح أننا ضربنا لمدة 15 دقيقة، لكن الفلسطينيين هنا يتحملون هذا العنف كل يوم، كل ساعة، وبصورة مضاعفة ألف مرة».

تصاعد خطير للعنف الاستيطاني

تأتي هذه الواقعة في ظل ارتفاع ملحوظ في وتيرة اعتداءات المستوطنين على قرية عين الديوك خلال الشهرين الماضيين، عقب إقامة بؤرة استيطانية جديدة مجاورة ووصول مجموعات من المستوطنين الشباب الذين يصفهم السكان والنشطاء بأنهم «عدوانيون ومنظمون».

ووفقاً لنشطاء محليين، أصبحت الاعتداءات «شبه يومية»، وتشمل اقتحام منازل الأهالي والاعتداء عليهم بالضرب، وسرقة نحو 200 رأس من الأغنام وسيارتين، إضافة إلى تدمير ألواح الطاقة الشمسية.

وتقع عين الديوك ضمن منطقة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وهي منطقة يحظر على الإسرائيليين دخولها. ورغم ذلك، يقول السكان إن الشرطة الإسرائيلية لم تتدخل لوقف الاعتداءات أو إزالة البؤرة الاستيطانية، فيما يحظى المستوطنون بدعم سياسي من شخصيات مؤثرة داخل الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، قتل المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، بينهم 233 طفلاً، في إطار «حملة عنف ممنهجة لفرض السيطرة على الأرض».

أهمية وجود المتطوعين الدوليين

من جانبها، قالت الناشطة الفلسطينية منال التميمي، من منظمة «فزعة» التي تستقطب متطوعين دوليين لحماية القرى الفلسطينية، إن الهجوم الأخير تم «بصورة منظمة» تعكس مستوى التنسيق بين المجموعات الاستيطانية الجديدة.

وأكدت أن «سكان القرية صامدون ويرفضون مغادرة أراضيهم، ولهذا فإن وجود المتطوعين الدوليين أمر مهم».

ورغم إصابتها، شددت المتطوعة الكندية على تمسكها برسالة التضامن، قائلة: «وجودنا منح سكان القرية شعوراً بالأمان. كان الأطفال يلعبون بحرية، والناس ينامون طوال الليل. هذا وحده يجعل وجودنا هنا ذا قيمة».

ويأتي الهجوم ليضيف حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي تتعرض لها القرى الفلسطينية والمتطوعون الأجانب، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف العنف الاستيطاني وفرض الحماية على المدنيين في الأراضي المحتلة.

المستوطنيين الاحتلال الضفة الغربية عين الديوك نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

الإيجار القديم

محافظتك منهم ولا لأ؟.. رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق بعد انتهاء الحصر

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

الذهب

توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

المعاشات

«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل

ترشيحاتنا

إعلامي ينتقد شعارات الأندية على نتيجة المباريات على الشاشة

إعلامي ينتقد وضع شعارات الأندية على الشاشة خلال بث المباريات

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

قبل لقاء اليوم .. تاريخ مواجهات مصر والكويت

بالصور

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية
أرخص سيارة كهربائية

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر في المدن والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

"ردع 300" و"سينا 806".. أحدث المنتجات العسكرية للإنتاج الحربي بمعرض إيديكس 2025| شاهد

أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد