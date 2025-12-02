طفح الكيل.. استياء إيطالي وكندي من هجوم مستوطنين على قرى الضفة الغربية

تعرض أربعة متطوعين أجانب – ثلاثة إيطاليين وكندية – لهجوم عنيف نفذه مستوطنون إسرائيليون في ساعة مبكرة من صباح الأحد الماضي، بقرية عين الديوك القريبة من أريحا في الضفة الغربية، ما أثار إدانات من حكومتي إيطاليا وكندا وفتح ملف العنف الاستيطاني المتصاعد بحق الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين، وفق تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم، الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إن بلادها «تدين بشدة أعمال العنف التي ارتكبها المستوطنون المتطرفون»، مؤكدة رفضها لأي خطوات أو تصريحات تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية.

فيما قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني: «لقد طفح الكيل من هذا الاعتداء. هذه ليست طريقة لفرض الحقوق».

وبحسب روايات المتطوعين، فقد اقتحم عشرة مستوطنين ملثمين – اثنان منهم يحملان بنادق عسكرية – المنزل الذي كانوا يقيمون فيه بعد القيام بدورية ليلية في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً، وانهالوا عليهم بالضرب لمدة قاربت 15 دقيقة، موجهين لهم ركلات في الرأس والضلوع والوركين، بالإضافة إلى تحطيم محتويات المنزل وتدمير البطاريات الشمسية الخاصة به.

وقالت المتطوعة الكندية، التي فضلت عدم كشف هويتها لأسباب أمنية، إن الاعتداء «ليس عنا نحن. صحيح أننا ضربنا لمدة 15 دقيقة، لكن الفلسطينيين هنا يتحملون هذا العنف كل يوم، كل ساعة، وبصورة مضاعفة ألف مرة».

تصاعد خطير للعنف الاستيطاني

تأتي هذه الواقعة في ظل ارتفاع ملحوظ في وتيرة اعتداءات المستوطنين على قرية عين الديوك خلال الشهرين الماضيين، عقب إقامة بؤرة استيطانية جديدة مجاورة ووصول مجموعات من المستوطنين الشباب الذين يصفهم السكان والنشطاء بأنهم «عدوانيون ومنظمون».

ووفقاً لنشطاء محليين، أصبحت الاعتداءات «شبه يومية»، وتشمل اقتحام منازل الأهالي والاعتداء عليهم بالضرب، وسرقة نحو 200 رأس من الأغنام وسيارتين، إضافة إلى تدمير ألواح الطاقة الشمسية.

وتقع عين الديوك ضمن منطقة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وهي منطقة يحظر على الإسرائيليين دخولها. ورغم ذلك، يقول السكان إن الشرطة الإسرائيلية لم تتدخل لوقف الاعتداءات أو إزالة البؤرة الاستيطانية، فيما يحظى المستوطنون بدعم سياسي من شخصيات مؤثرة داخل الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، قتل المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين، بينهم 233 طفلاً، في إطار «حملة عنف ممنهجة لفرض السيطرة على الأرض».

أهمية وجود المتطوعين الدوليين

من جانبها، قالت الناشطة الفلسطينية منال التميمي، من منظمة «فزعة» التي تستقطب متطوعين دوليين لحماية القرى الفلسطينية، إن الهجوم الأخير تم «بصورة منظمة» تعكس مستوى التنسيق بين المجموعات الاستيطانية الجديدة.

وأكدت أن «سكان القرية صامدون ويرفضون مغادرة أراضيهم، ولهذا فإن وجود المتطوعين الدوليين أمر مهم».

ورغم إصابتها، شددت المتطوعة الكندية على تمسكها برسالة التضامن، قائلة: «وجودنا منح سكان القرية شعوراً بالأمان. كان الأطفال يلعبون بحرية، والناس ينامون طوال الليل. هذا وحده يجعل وجودنا هنا ذا قيمة».

ويأتي الهجوم ليضيف حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات التي تتعرض لها القرى الفلسطينية والمتطوعون الأجانب، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف العنف الاستيطاني وفرض الحماية على المدنيين في الأراضي المحتلة.