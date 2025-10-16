السيطرة على حريق سيارة نصف نقل محملة "بوص" ذرة شامية بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بأسيوط، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة نصف نقل محملة بـ "بوص" الذرة الشامية بمركز البداري دون وقوع خسائر بشرية.

اندلاع حريق في سيارة نصف نقل محملة بـ " بوص " الذرة الشامية



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد باندلاع حريق في سيارة نصف نقل محملة بـ " بوص " الذرة الشامية بجوار كوبري المرور بمدينة البداري.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.