النائب محمد أبو العينين: لم نرفض أي مطلب لأهالي الجيزة.. وهم جميعا أهلي وأحبابي
ترامب يهدد حماس: سنقتلكم إن لم توقفوا عمليات الإعدام في غزة
أروى جودة تعلن عن موعد زفافها
أبو العينين: ثورة 30 يونيو أنقذت البلد من الانهيار
قمة تاريخية جديدة.. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن
انطلاق حفل افتتاح مهرجان الجونة بالسلام الجمهوري وبصوت أنس بوخش
ضد الاختراق | خطوات إنشاء هويتك الرقمية ببصمة الوجه من البنك المركزي.. موعد الإطلاق والفوائد
أبو العينين: إسرائيل حاولت تصدير صورة الضحية للعالم بعد طوفان الأقصى
النائب محمد أبو العينين: مصر كان لها الدور الفاعل في برلمان الإتحاد من أجل المتوسط
بفستان الأميرات.. جيهان الشماشرجي تتألق في مهرجان الجونة السينمائي
وصول وزير الثقافة ونجوم الفن لافتتاح مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33
أول ظهور لإيناس الدغيدي مع زوجها في مهرجان الجونة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السيطرة على حريق سيارة نصف نقل محملة "بوص" ذرة شامية بأسيوط

اندلاع حريق في سيارة نصف نقل محملة ب " بوص " الذرة الشامية
اندلاع حريق في سيارة نصف نقل محملة ب " بوص " الذرة الشامية
إيهاب عمر

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بأسيوط، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة نصف نقل محملة بـ "بوص" الذرة الشامية بمركز البداري دون وقوع خسائر بشرية. 

 

اندلاع حريق في سيارة نصف نقل محملة بـ " بوص " الذرة الشامية


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد باندلاع حريق في سيارة نصف نقل محملة بـ " بوص " الذرة الشامية بجوار كوبري المرور بمدينة البداري.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية. 

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

