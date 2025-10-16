قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يُكرّم مواطنًا أنقذ أطفال «تروسيكل منقباد» من الغرق تقديرًا لموقفه البطولي |شاهد

محافظ أسيوط يكرم مواطناً أنقذ أطفال "تروسيكل منقباد" من الغرق

كرّم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المواطن ميخائيل عياد ميخائيل عبد الملاك من قرية نجع رزيق التابعة لمركز أسيوط، تقديراً لموقفه البطولي والإنساني في إنقاذ عدد من الأطفال من الغرق، عقب سقوط "تروسيكل" كان يقلهم داخل أحد المصارف بمركز منقباد.

وجاء التكريم خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء مساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري شركات المرافق والإدارات التنفيذية.

 تجسيد أسمى قيم الشهامة والمروءة

وخلال مراسم التكريم، أعرب المحافظ عن تقديره البالغ للمواطن ميخائيل، مشيداً بما تحلى به من شجاعة وبسالة تجسد أسمى قيم الشهامة والمروءة، مؤكداً أن هذا الموقف يعبر عن الروح الأصيلة لأبناء أسيوط الذين لا يترددون في نجدة الغير وتقديم يد العون وقت الحاجة.

رسالة إنسانية عظيمة تؤكد أن النخوة والعطاء قيم راسخة

وقال المحافظ ما فعله ميخائيل ليس مجرد تصرف فردي، بل رسالة إنسانية عظيمة تؤكد أن النخوة والعطاء قيم راسخة في وجدان أبناء المحافظة، وأن التكاتف والإيثار يظلان عنواناً لمجتمعنا المصري المتماسك.

وقدم المحافظ شهادة تقدير للمواطن عرفاناً ببطولته وإقدامه، مضيفاً أن المحافظة تفخر بكل نموذج إيجابي يسهم في ترسيخ معاني الانتماء والإخلاص، داعياً الجميع إلى الاقتداء بمثل هذه المواقف التي تعلي من قيمة الإنسان وتعمق روح الانتماء للمجتمع.

من جانبه، أعرب المواطن ميخائيل عياد عن امتنانه لتكريم المحافظ، مؤكداً أن ما قام به واجب إنساني لا ينتظر عليه جزاءً ولا شكوراً، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع المحافظ بصحبة أبنائه، تعبيراً عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة.

أسيوط ميخائيل عياد إنقاذ عدد من الأطفال الغرق تروسيكل المصارف منقباد

