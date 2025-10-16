محافظ أسيوط : إجراءات صارمة ضد المركبات غير الآمنة وتوجيهات عاجلة لتأمين المصارف وتحسين الخدمات|صور

ترّأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة أبرز القضايا الجماهيرية واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجارية، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء مساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري شركات المرافق والإدارات التنفيذية.

محافظ أسيوط ينعي ضحايا حادث تروسيكل منقباد

وفي مستهل الجلسة، نعى محافظ أسيوط الأطفال الذين توفوا في الحادث الأليم بإحدى المصارف بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، وزيادة المساعدات المادية والنفسية لهم.

عدم التهاون مع أي سيارة ربع نقل أو تروسيكل يحمل ركاباً

وأكد المحافظ أن الحادث جاء نتيجة ضعف الوعي بخطورة استخدام مركبات غير آمنة وغير مهيأة لنقل الأطفال أو الركاب، مشدداً على أن أمن المواطن وسلامته خط أحمر، موجها بعدم التهاون مع أي سيارة ربع نقل أو تروسيكل يحمل ركاباً، والتنسيق مع مديرية الأمن وإدارة المرور لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما أصدر اللواء دكتور هشام أبوالنصر توجيهات عاجلة ببناء أسوار وبوابات حديدية على طول المصارف والترع المنتشرة بالمحافظة حفاظاً على الأرواح، وتكليف الإدارة العامة لري أسيوط بتطهير المجاري المائية بصفة مستمرة، وإزالة المخلفات وورد النيل دون تباطؤ مشددًا على تشغيل ماكينة التطهير التي تم إصلاحها بعد توقف دام 8 سنوات، لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات المحافظة ومنع إهدار المال العام.

ووجه المحافظ بوضع صناديق قمامة على جسور الترع والمصارف، وتكثيف حملات التوعية عبر المدارس والمساجد والكنائس والرائدات الريفيات بأهمية الحفاظ على النظافة العامة ومنع إلقاء القمامة في المصارف والمقالب العشوائية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هشام أبو النصر نتائج زيارة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، التي أسفرت عن الموافقة على تقنين عدد من الأراضي وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة.

كما وجه المحافظ باستغلال كسارة البلاستيك التابعة للمحافظة لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، حفاظاً على البيئة وتعزيز موارد الوحدات المحلية.

وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أعلن المحافظ أن نسبة الإنجاز بلغت 99.4%، فيما وصلت معدلات الأداء في منظومة المتغيرات المكانية إلى 98%، مؤكداً على الاستمرار في تقنين أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتسريع أعمال الإزالة واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

واختتم اللواء هشام أبو النصر الجلسة بتوجيه الشكر للجهات المشاركة في أعمال التنمية، معتمداً عدداً من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة وبعض المراكز والأحياء وصندوق الخدمات والتنمية المحلية، مثمناً جهود المتبرعين ومساهماتهم المجتمعية في دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.