ركيزة أساسية لبناء المجتمعات.. جامعة أسيوط تحتفل باليوم العالمي للمُعلم

شهدت جامعة أسيوط انطلاق فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمعلم بكلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية، والدكتورة أماني محمد شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الاحتفالية كلٌّ من محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعزت علي حسن نقيب المعلمين بأسيوط، والدكتور عادل العجان مدير مدارس النيل الدولية، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إلى جانب نخبة من وكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية والجامعة، وعدد من المعلمين بالمدارس الدولية والحكومية والخاصة، وحشد من طلاب وطالبات الكلية والباحثين.

المعلم ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن احتفال الجامعة باليوم العالمي للمعلم يأتي تجسيدًا لرسالة الجامعة في دعم التعليم، وتقدير الدور السامي للمعلم بوصفه الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن هذا اليوم يمثل مناسبةً عالمية للاعتراف بعطاء المعلمين وجهودهم في تنشئة الأجيال وتعزيز قيم التنمية والعدالة الاجتماعية.

إعادة صياغة مهنة التدريس باعتبارها مهنة تعاونية

وأضاف الدكتور المنشاوي أن شعار هذا العام "إعادة صياغة مهنة التدريس باعتبارها مهنة تعاونية"؛ يعكس أهمية التعاون والعمل الجماعي في تطوير المنظومة التعليمية وتحسين بيئة العمل للمعلمين.

وأوضح أن نجاح العملية التعليمية يتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات التربوية والمعلمين والجامعات وصنّاع القرار، بما يحقق التكامل في بناء نظام تعليمي شامل وقادر على مواكبة التحديات العالمية.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بدور كلية التربية في أداء رسالتها الوطنية والعلمية من خلال إعداد معلم واعٍ ومؤهل علميًا وتربويًا، قادر على الابتكار والإسهام الفعّال في بناء الإنسان المصري.

وأكد أن الجامعة تضع تطوير التعليم وإعداد الكوادر التربوية في مقدمة أولوياتها، انسجامًا مع رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم والمعرفة.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمود عبد العليم، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تجسد تقدير الجامعة لرسالة المعلم ودوره المحوري في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

كما أكد أن مهنة التعليم هي الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن كلية التربية تمثل نموذجًا يحتذى به في إعداد معلم واعٍ بقضايا وطنه، قادر على الإبداع والتطوير بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم والمعرفة.

ومن جهته، أكد الدكتور حسن حويل أن كلية التربية تفخر بدورها في إعداد وتأهيل المعلمين بمستوى علمي وتربوي متميز، مشيرًا إلى أن الاحتفال يأتي تقديرًا لكل معلم يسهم في نهضة الوطن.

وأوضح أن الكلية مستمرة في تطوير برامجها التعليمية وتفعيل شراكاتها مع المؤسسات التربوية لدعم جودة التعليم وتنفيذ برامج تنمية مهنية مستمرة للمعلمين في الميدان التربوي.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة أماني محمد شريف، أن الاحتفال باليوم العالمي للمعلم يجسد قيم الوفاء والعرفان لكل من أسهم في بناء العقول وصناعة الأجيال.

وأكدت أن الكلية تحرص على مد جسور التعاون بين الجامعة والميدان التربوي من خلال دعم المعلمين بأحدث أساليب التعليم والتقويم، وإيمانها الراسخ بأن الاستثمار الحقيقي في التعليم يبدأ من إعداد معلم مبدع ومبتكر قادر على التفاعل مع المتغيرات الحديثة.

وأشار محمد إبراهيم الدسوقي إلى أن مهنة التعليم هي الركيزة الأساسية لتقدم الأمم، وأن المعلم يمثل حجر الزاوية في منظومة التعليم، مقدمًا شكره لجامعة أسيوط وكلية التربية على دورهما البارز في دعم العملية التعليمية وتأهيل الكوادر التربوية.

وثمن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بالتعليم وتحسين أوضاع المعلمين ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري، مشيدًا بنموذج التعاون المثمر بين الجامعة والمديرية في تنمية الوعي التربوي وخدمة المجتمع.

وأكد عزت علي حسن، أن احتفالية اليوم العالمي للمعلم تمثل مناسبة لتكريم أصحاب الرسالة السامية الذين يغرسون في الأجيال قيم الانتماء والعلم والعمل، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل بالتعاون مع الجامعة ومديرية التربية والتعليم على دعم حقوق المعلمين وتوفير بيئة عمل محفزة تليق بعظمة رسالتهم.

وأكد أن الارتقاء بمستوى المعلم هو الطريق الأمثل لتحقيق تعليم عالي الجودة وتنمية بشرية مستدامة.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم عدد من الشخصيات المشاركة؛ تقديرًا لإسهاماتهم.