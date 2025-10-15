تمريض أسيوط تنظم حملة تطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي "B" لطلابها

نظمت كلية التمريض بجامعة أسيوط، حملة موسعة للتطعيم ضد فيروس الكبد الوبائي "B"، وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بمستشفى أسيوط الجامعي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة فاطمة رشدي محمد، عميدة كلية التمريض، والدكتورة ناهد شوكت أبو المجد، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في الحملة الدكتورة أسماء محمد عبد العزيز، مدير العيادة الطبية بكلية التمريض، والدكتورة أمل عبد الشافي، مديرة وحدة مكافحة العدوى بمستشفى أسيوط الجامعي.

وتهدف الحملة إلى حماية طلاب كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض من مخاطر الإصابة بالفيروس، وتوعيتهم بأهمية الوقاية والتطعيم، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصحة العامة داخل الحرم الجامعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام جامعة أسيوط بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، ودعمها للبرامج الوقائية والتثقيفية التي تسهم في توفير بيئة جامعية صحية وآمنة لجميع منتسبيها.

وفي هذا السياق، تابع الدكتور محمود عبد العليم فعاليات حملة التطعيم الموجهة لطلاب الفرقة الثانية بكلية التمريض، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة رشدي عميد كلية التمريض، والدكتورة ناهد شوكت أبو المجد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب عبد الراضي ثابت نائب مدير مركز مكافحة العدوى بمستشفى أسيوط الجامعي، والدكتورة أماني مهران عضو مركز مكافحة العدوى بمستشفى أسيوط الجامعي.