الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد ويطمئن على حالتهم الصحية

إيهاب عمر

زار اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمصرف قرية سلام التابعة للوحدة المحلية بمنقباد، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الإصابات الجامعي ومستشفى أسيوط العام، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تقديم الدعم اللازم لأسر المصابين والمتوفين

وخلال الزيارة، اطمأن محافظ أسيوط من الأطباء على حالة المصابين وتطورات علاجهم والخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والنفسية اللازمة حتى تماثلهم للشفاء التام، كما وجه بتواجد لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمستشفى لتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين والمتوفين في الحادث.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة حالات المصابين وتقديم الدعم الكامل لهم، مشيرًا إلى أنه يتابع الموقف أولًا بأول منذ وقوع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ما يلزم من إمكانات طبية ورعاية عاجلة.

كما تقدم محافظ أسيوط بخالص العزاء والمواساة لأسر الأطفال المتوفيين في الحادث، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصابهم هو مصاب لأبناء المحافظة جميعًا، وأن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في مساندتهم وتقديم كل أوجه الدعم الممكنة لهم في هذا الظرف الأليم.

وفي ختام زيارته، حرص المحافظ على التحدث إلى أسر المصابين، مطمئنًا إياهم بأن الدولة تقف إلى جانبهم في محنتهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين، داعيًا الله أن يحفظ أبناء محافظة أسيوط من كل مكروه وسوء.

