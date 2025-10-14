قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخصيص أراضٍ سكنية بالقرعة الـ19 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
محافظات

3 منهم حالتهم حرجة ..رئيس جامعة أسيوط يزور تلاميذ حادث تروسيكل منقباد

زار الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء مستشفى الإصابات والطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال المصابين في الحادث المأساوي الذي وقع بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط صباح أمس، إثر سقوط تروسيكل كان يقل عددًا من التلاميذ داخل أحد المصارف أثناء توجههم إلى المدرسة، ما أسفر عن وفاة  4 أطفال وإصابة 7 آخرين.

 3 حالات حرجة وتخضع لملاحظة طبية دقيقة

واطمأن الدكتور المنشاوي على الحالة الصحية للأطفال المصابين، الذين يتلقون جميعهم الرعاية داخل العناية المركزة، حيث أوضح الأطباء أن حالتين منهم مستقرتان، فيما لا تزال ثلاث حالات حرجة وتخضع لملاحظة طبية دقيقة.

 وقد وجّه رئيس الجامعة بتقديم أقصى درجات الرعاية الصحية والدعم النفسي للأطفال وأسرهم، مع متابعة مستمرة من إدارة المستشفى لحالتهم على مدار الساعة.

وأكد  المنشاوي أن المستشفيات الجامعية بأسيوط تظل في جاهزية دائمة لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية المتكاملة لأبناء المحافظة، مؤكدًا على أن الجامعة تقوم بدورها الإنساني والمجتمعي على أكمل وجه.

كما عبّر رئيس جامعة أسيوط عن خالص تعازيه لأسر الأطفال المتوفين، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ أبناءنا جميعًا من كل سوء.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة كلٌّ من الدكتور محمد عبد الحميد، مدير مستشفى الإصابات والطوارئ، والدكتور سعيد متولي، نائب مدير المستشفى لشئون الإصابات.

أسيوط جامعة أسيوط مستشفى الإصابات الحالة الصحية للأطفال المصابين الحادث المأساوي سقوط تروسيكل

