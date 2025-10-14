محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل

كشفت شبكة Lentedesportiva العالمية عن قائمتها لأفضل 50 لاعبًا في العالم خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وشهدت القائمة تواجد النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، ليؤكد مكانته بين عمالقة كرة القدم العالميين.

إنجازات محمد صلاح مع ليفربول

أشارت الشبكة إلى أن محمد صلاح تألق بشكل لافت منذ انضمامه إلى ليفربول، حيث نجح في صناعة الفارق داخل هجوم الفريق الإنجليزي بفضل سرعته الكبيرة وحسه التهديفي العالٍ، وتمكن صلاح من تحقيق الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز، ليصبح أحد أبرز رموز الجيل الذهبي للنادي.

صلاح يتفوق على دي بروين ودى ماريا

واحتل محمد صلاح المركز 46 في القائمة، متفوقًا على أسماء لامعة في عالم كرة القدم مثل:

آنخيل دى ماريا

كيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى السابق ونابولي الحالي

دييجو جودين، مدافع أتلتيكو مدريد الأسبق

ديفيد فيا، المهاجم الإسباني المعتزل

ليونيل ميسي يتصدر القائمة برقم تاريخي

في صدارة الترتيب، جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب انتر ميامي الأمريكي، الذى حقق إنجازًا غير مسبوق في الدوري الأمريكي بعد أن أصبح أول لاعب يسجل 9 ثنائيات في موسم واحد، ويملك ميسي رصيدًا مذهلاً من الأهداف، حيث سجل 886 هدفًا في 1128 مباراة خلال مسيرته مع برشلونة وباريس سان جيرمان وانتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

رونالدو في المركز الثاني ويدخل التاريخ من بوابة التصفيات

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي في المركز الثاني، بعدما واصل كتابة التاريخ بتحقيقه رقمًا مميزًا، حيث يتقاسم الآن صدارة قائمة هدافي تصفيات كأس العالم عبر التاريخ برصيد 39 هدفًا بالتساوي مع اللاعب الجواتيمالي المعتزل كارلوس رويز.

لاعبي إسبانيا والبرازيل في المراكز المتقدمة

شهدت المراكز التالية حضورًا لافتًا لرموز الكرة الإسبانية والبرازيلية:

أندريس إنييستا – المركز الثالث

تشافي هيرنانديز – المركز الرابع

نيمار دا سيلفا – المركز الخامس

