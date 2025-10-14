قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، وسط حالة ترقب من المتعاملين في السوق المحلي لتطورات الأسعار العالمية.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية):

سعر الذهب عيار 24:

سعر البيع: 6274 جنيها

سعر الشراء: 6246 جنيها

عيار 22:

سعر البيع: 5751 جنيها

سعر الشراء: 5725 جنيها

سعر الذهب عيار 21:

صعود تاريخي لأسعار الذهب والأوقية تتخطى 4,000 دولار

سعر البيع: 5490 جنيها

سعر الشراء: 5465 جنيها

سعر الذهب عيار 18:

سعر البيع: 4706 جنيهات

سعر الشراء: 4684 جنيها

عيار 14:

سعر البيع: 3660 جنيها

سعر الشراء: 3643 جنيها

عيار 12:

سعر البيع: 3137 جنيها

سعر الشراء: 3123 جنيها

الأونصة:

بالجنيه المصري: 195152 جنيها للبيع، و194264 جنيها للشراء

بالدولار الأمريكي: 4097.52 دولار

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 43920 جنيها

سعر الشراء: 43720 جنيها

شهد عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، سعر بيع بلغ 6274 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء 6246 جنيهًا.

أما عيار 22، فقد سجل سعر بيع 5751 جنيهًا، وسعر شراء 5725 جنيهًا.

عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، بلغ سعر بيعه 5490 جنيهًا، وسعر شرائه 5465 جنيهًا.

عيار 18، سجل سعر بيع 4706 جنيهات، وسعر شراء 4684 جنيهًا.

أما الأعيرة الأقل مثل عيار 14 وعيار 12، فقد سجلت أسعارًا أقل، حيث بلغ سعر بيع عيار 14 نحو 3660 جنيهًا، وعيار 12 نحو 3137 جنيهًا.

وبالنسبة للأونصة الذهبية، فقد سجلت سعرًا بلغ 195152 جنيهًا للبيع، و194264 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعرها بالدولار الأمريكي 4097.52 دولار.

الجنيه الذهب، سجل سعر بيع 43920 جنيهًا، وسعر شراء 43720 جنيهًا، ويُفضل اقتناؤه من قبل المستثمرين في الذهب.

