الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025،
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم :

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم

سعر البيع: 6223 جنيها

سعر الشراء: 6194 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22:

سعر البيع: 5704 جنيهًا

سعر الشراء: 5678 جنيهاً


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

سعر البيع:5445 جنيهًا

سعر الشراء: 5420 جنيهًا
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18  

سعر البيع: 4667 جنيهًا

سعر الشراء: 4646 جنيهًا
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم

سعر البيع: 43560 جنيهًا

سعر الشراء: 4336 جنيهًا

سعر البيع:193553 جنيهًا

سعر الشراء نحو 192664  جنيهً

