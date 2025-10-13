سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025،



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم :

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم

سعر البيع: 6223 جنيها

سعر الشراء: 6194 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22:

سعر البيع: 5704 جنيهًا

سعر الشراء: 5678 جنيهاً

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا

سعر البيع:5445 جنيهًا

سعر الشراء: 5420 جنيهًا

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18

سعر البيع: 4667 جنيهًا

سعر الشراء: 4646 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

سعر البيع: 43560 جنيهًا

سعر الشراء: 4336 جنيهًا

سعر البيع:193553 جنيهًا

سعر الشراء نحو 192664 جنيهً