قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين.. عيار 21 يفوق التوقعات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات، لتواصل الصعود الذي بدأته منذ مطلع الأسبوع، مدعومة بحالة من الترقب في الأسواق العالمية وتغيرات سعر الأوقية في البورصات الدولية، حيث سجلت نحو 4018.21 دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة.

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في جميع الأعيرة، وجاء عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق، عند 5465 جنيهًا للبيع مقابل 5430 جنيهًا للشراء، بعدما بدأ تعاملات أمس عند 5450 جنيهًا للبيع، ليرتفع بنحو 15 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24، فقد صعد ليسجل 6245.75 جنيه للبيع و6205.75 جنيه للشراء، بينما ارتفع عيار 22 إلى 5725.25 جنيه للبيع و5688.5 جنيه للشراء، في حين بلغ عيار 18 نحو 4684.25 جنيه للبيع و4654.25 جنيه للشراء.

تفاصيل الأسعار لبقية الأعيرة

واصل سعر الذهب عيار 14 الصعود ليسجل 3643.25 جنيه للبيع و3620 جنيهًا للشراء، كما ارتفع عيار 12 إلى 3122.75 جنيه للبيع و3102.75 جنيه للشراء، في حين بلغ عيار 9 نحو 2342.25 جنيه للبيع و2327.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 43720 جنيهًا للبيع و43440 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الصعود في عيار 21 الذي يُعد الأساس في حساب الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم

ويرى خبراء سوق الذهب أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن من قبل المستثمرين، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

تشير توقعات السوق أن سعر الذهب ط في مصر سيواصل تحركاته ضمن نطاق محدود خلال الأسبوع الجاري، مع احتمالية تسجيل ارتفاعات طفيفة حال استمرار الصعود في السوق العالمي.

كما توقع التجار والمتعاملون أن تشهد أسعار الذهب تذبذبًا متكررًا بين الارتفاع والانخفاض الطفيف، تماشيًا مع تغيرات الأوقية عالميًا وحركة العرض والطلب في السوق.