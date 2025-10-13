قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
أمجد الشوا: الفلسطينيون يقفون خلف الدور المصري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين.. عيار 21 يفوق التوقعات

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات، لتواصل الصعود الذي بدأته منذ مطلع الأسبوع، مدعومة بحالة من الترقب في الأسواق العالمية وتغيرات سعر الأوقية في البورصات الدولية، حيث سجلت  نحو 4018.21 دولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة.

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في جميع الأعيرة، وجاء عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق، عند 5465 جنيهًا للبيع مقابل 5430 جنيهًا للشراء، بعدما بدأ تعاملات أمس عند 5450 جنيهًا للبيع، ليرتفع بنحو 15 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24، فقد صعد ليسجل 6245.75 جنيه للبيع و6205.75 جنيه للشراء، بينما ارتفع عيار 22 إلى 5725.25 جنيه للبيع و5688.5 جنيه للشراء، في حين بلغ عيار 18 نحو 4684.25 جنيه للبيع و4654.25 جنيه للشراء.

تفاصيل الأسعار لبقية الأعيرة

واصل سعر الذهب عيار 14 الصعود ليسجل 3643.25 جنيه للبيع و3620 جنيهًا للشراء، كما ارتفع عيار 12 إلى 3122.75 جنيه للبيع و3102.75 جنيه للشراء، في حين بلغ عيار 9 نحو 2342.25 جنيه للبيع و2327.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وعن سعر الجنيه الذهب فقد وصل إلى 43720 جنيهًا للبيع و43440 جنيهًا للشراء، متأثرًا بحركة الصعود في عيار 21 الذي يُعد الأساس في حساب الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب اليوم

ويرى خبراء سوق الذهب أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن من قبل المستثمرين، خاصة في ظل الاضطرابات العالمية.

توقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

تشير توقعات السوق أن سعر الذهب ط في مصر سيواصل تحركاته ضمن نطاق محدود خلال الأسبوع الجاري، مع احتمالية تسجيل ارتفاعات طفيفة حال استمرار الصعود في السوق العالمي. 

كما توقع التجار والمتعاملون أن تشهد أسعار الذهب تذبذبًا متكررًا بين الارتفاع والانخفاض الطفيف، تماشيًا مع تغيرات الأوقية عالميًا وحركة العرض والطلب في السوق.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ترشيحاتنا

الله لم يقسم بعمر أحد من خلقه قط إلا بعمر نبيه

علي جمعة: الله لم يقسم بعمر أحد من خلقه قط إلا بعمر نبيه

تكبيرة الإحرام

هل يكفي رفع اليدين في الصلاة وعدم نطق تكبيرة الإحرام ؟.. الرأي الشرعي

الوضوء

مقدار المسح الواجب على الرأس في الوضوء ..علي جمعة يكشف الضوابط الشرعية

بالصور

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

قبل إطلاقها.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني تتحول إلى بنزين

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد