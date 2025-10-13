قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
عزة عاطف

لم تعد فكرة الأبواب ذات المزالج الكهربائية جديدة في عالم السيارات، لكن تطبيقها في بعض طرازات تيسلا أثار تساؤلات حول السلامة بعد وقوع حوادث أظهرت صعوبة فتح الأبواب أحيانًا.

في كثير من الحوادث يمكن للركاب تحرير أنفسهم بسرعة إذا كانوا يعرفون موقع وآلية الفتح اليدوي، بينما قد يسيطر الذعر في حالات أخرى ويجعل الخروج أصعب. 

في هذا التقرير نوضح بأسلوب عملي أين توجد آليات الفتح اليدوي في طرازات تيسلا الشائعة وكيفية استعمالها بخطوات بسيطة قد تنقذ حياة.

لماذا تثير المزالج الإلكترونية الجدل في السيارات الكهربائية؟

تعمل المزالج الإلكترونية على تبسيط التصميم وخلق واجهات داخلية أنيقة، لكنها تعتمد على الطاقة الكهربائية أو برمجيات السيارة. 

عند حادث أو انقطاع للطاقة قد تبدو الأبواب مغلقة وغير قابلة للفتح، ما أثار قلق مستهلكين ومسئولين عن السلامة. 

الواقع أن معظم المصنعين، بمن فيهم تسلا، يزودون سياراتهم بآليات تحرير ميكانيكية احتياطية، لكن كثيرين لا يعرفون مكانها أو كيفية استخدامها تحت الضغط. 

طريقة فتح الأبواب الأمامية في تسلا موديل Y وموديل 3 (الطرازات الحديثة)

في موديل Y الحديثة وموديلات 3 من عام 2024 فصاعدًا، توجد طريقة يدوية سهلة للأبواب الأمامية تقع أمام مفاتيح النوافذ. 

رفع المقبض المسطح المتوضع أمام مفاتيح النوافذ إلى أعلى يحرر القفل مباشرة. 

هذا المقبض واضح وسهل الاستخدام حتى في حالة انقطاع الكهرباء.

طريقة فتح الأبواب الخلفية في تسلا موديل Y وموديل 3

آلية فتح الأبواب الخلفية ليست معقدة لكن مكانها أقل بديهية. 

في جيب الباب الخلفي توجد لوحة بلاستيكية صغيرة تحمل رمز مثلث مع باب مفتوح. 

تكشف إزالة هذه اللوحة عن حلقة أو سحب يسحب نحو مقدمة السيارة لفتح القفل ميكانيكيًا. 

سحب الحلقة للأمام يرفع القفل ويفتح الباب.

موديل X آلية مختلفة وتفاصيلها

موديل X يقدم حالة فريدة بسبب أبوابه الجانبية المصممة على شكل جناح الصقر. 

فتح الأبواب الأمامية مشابه لباقي الطرازات عبر المقبض أمام مفاتيح النوافذ، لكن فتح المقاعد الخلفية يتطلب خطوات أقل وضوحًا. 

يجب سحب شبكة مكبر الصوت من غطاء الباب للوصول إلى كابل التحرير الميكانيكي الموجود أعلى الجزء الداخلي المكشوف. 

سحب هذا الكابل لأسفل وللخلف يحرر القفل.

 أما للتعامل مع المقاعد الخلفية في بعض نسخ موديل X فزران التحرير اليدوي يقعان خلف السجادة المواجهة لمقدمة السيارة، ويجب طي حافة السجادة ثم سحب الزر نحو منتصف السيارة.

نصائح عملية وقت الطوارئ

  • احتفظ بأدوات طوارئ سهلة الاستخدام داخل السيارة مثل مطرقة لكسر الزجاج أو أداة قطع حزام الأمان. 
  • تعلم مواضع فتح المقابض اليدوية في سيارتك وممارستها مرة أو مرتين حتى تصبح استجابة الخروج فطرية. 
  • عند ملاحظة دخان أو حريق، احكم سرعة تقييمك: إن كان بالإمكان الوصول للمقبض اليدوي فافتح بنفسك، وإن لم يكن ففكر بسرعة في كسر نافذة بعيدة عن السائق أو استخدام أي مخرج آخر آمن.
  • مزالج الأبواب الإلكترونية تضيف لمسة مستقبلية للمقصورات لكنها تتطلب وعيًا عمليًا من المالكين. 
  • معرفة خطوات الفتح اليدوي لمختلف طرازات تيسلا قد تحدث فرقًا في مواقف الخطر. 
  • تذكر أن السلامة تبدأ بالمعرفة: افحص سيارتك، تعرف على مواضع التحرير اليدوي، واحمل دائمًا أدوات طوارئ مناسبة داخل المركبة.
تسلا تسلا موديل 3 تسلا سايبرترك تسلا موديل Y تسلا موديل S مقابض أبواب تسلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

سميرة أحمد

سميرة أحمد ضيفة "باب الخلق" مع محمود سعد .. صور

هيبتا

إيرادات السينما أمس.. وفيها إيه يعني بالمركز الأول .. وماما وبابا يتذيل القائمة

لقاء سويدان و صالح الجعفراوي

هيوحشنا وشك البشوش.. لقاء سويدان تنعى صالح الجعفراوي

بالصور

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

قبل إطلاقها.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني تتحول إلى بنزين

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد