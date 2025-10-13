طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

لم تعد فكرة الأبواب ذات المزالج الكهربائية جديدة في عالم السيارات، لكن تطبيقها في بعض طرازات تيسلا أثار تساؤلات حول السلامة بعد وقوع حوادث أظهرت صعوبة فتح الأبواب أحيانًا.

في كثير من الحوادث يمكن للركاب تحرير أنفسهم بسرعة إذا كانوا يعرفون موقع وآلية الفتح اليدوي، بينما قد يسيطر الذعر في حالات أخرى ويجعل الخروج أصعب.

في هذا التقرير نوضح بأسلوب عملي أين توجد آليات الفتح اليدوي في طرازات تيسلا الشائعة وكيفية استعمالها بخطوات بسيطة قد تنقذ حياة.

لماذا تثير المزالج الإلكترونية الجدل في السيارات الكهربائية؟

تعمل المزالج الإلكترونية على تبسيط التصميم وخلق واجهات داخلية أنيقة، لكنها تعتمد على الطاقة الكهربائية أو برمجيات السيارة.

عند حادث أو انقطاع للطاقة قد تبدو الأبواب مغلقة وغير قابلة للفتح، ما أثار قلق مستهلكين ومسئولين عن السلامة.

الواقع أن معظم المصنعين، بمن فيهم تسلا، يزودون سياراتهم بآليات تحرير ميكانيكية احتياطية، لكن كثيرين لا يعرفون مكانها أو كيفية استخدامها تحت الضغط.

طريقة فتح الأبواب الأمامية في تسلا موديل Y وموديل 3 (الطرازات الحديثة)

في موديل Y الحديثة وموديلات 3 من عام 2024 فصاعدًا، توجد طريقة يدوية سهلة للأبواب الأمامية تقع أمام مفاتيح النوافذ.

رفع المقبض المسطح المتوضع أمام مفاتيح النوافذ إلى أعلى يحرر القفل مباشرة.

هذا المقبض واضح وسهل الاستخدام حتى في حالة انقطاع الكهرباء.

طريقة فتح الأبواب الخلفية في تسلا موديل Y وموديل 3

آلية فتح الأبواب الخلفية ليست معقدة لكن مكانها أقل بديهية.

في جيب الباب الخلفي توجد لوحة بلاستيكية صغيرة تحمل رمز مثلث مع باب مفتوح.

تكشف إزالة هذه اللوحة عن حلقة أو سحب يسحب نحو مقدمة السيارة لفتح القفل ميكانيكيًا.

سحب الحلقة للأمام يرفع القفل ويفتح الباب.

موديل X آلية مختلفة وتفاصيلها

موديل X يقدم حالة فريدة بسبب أبوابه الجانبية المصممة على شكل جناح الصقر.

فتح الأبواب الأمامية مشابه لباقي الطرازات عبر المقبض أمام مفاتيح النوافذ، لكن فتح المقاعد الخلفية يتطلب خطوات أقل وضوحًا.

يجب سحب شبكة مكبر الصوت من غطاء الباب للوصول إلى كابل التحرير الميكانيكي الموجود أعلى الجزء الداخلي المكشوف.

سحب هذا الكابل لأسفل وللخلف يحرر القفل.

أما للتعامل مع المقاعد الخلفية في بعض نسخ موديل X فزران التحرير اليدوي يقعان خلف السجادة المواجهة لمقدمة السيارة، ويجب طي حافة السجادة ثم سحب الزر نحو منتصف السيارة.

نصائح عملية وقت الطوارئ