هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

متحدث الاحتلال: إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة داخل سوريا

القسم الخارجي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة عدد من ضباط وجنود لواء الاحتياط 55 التابع لفرقة الجولان 210، بينهم ثلاث إصابات خطيرة، خلال اشتباكات مع مسلحين داخل قرية بيت جن بجنوب سوريا.

وقال الجيش إن العملية العدوانية “العسكرية” نفذت الليلة الماضية بناءً على معلومات استخبارية جمعت خلال الأسابيع الأخيرة، واستهدفت توقيف مشتبه بهم ينتمون إلى تنظيم «الجماعة الإسلامية»، الذين قال إنهم كانوا يخططون لعمليات ضد إسرائيليين.

وخلال تنفيذ العملية، تعرضت قوة الاحتلال الإسرائيلية لإطلاق نار كثيف من مسلحين داخل القرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مباشرة، في وقت قدم سلاح الجو دعماً نارياً من الجو.

وأسفرت المواجهات عن إصابة ضابطين اثنين وجندي احتياط بجروح خطيرة، فيما أصيب جندي احتياط آخر بجروح متوسطة، إضافة إلى ضابط وجندي احتياط بجروح طفيفة. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات داخل إسرائيل، وأخطرت عائلاتهم.

وأكد المتحدث العسكري للاحتلال انتهاء العملية، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال جميع المشتبه بهم، إضافة إلى تصفية عدد من المسلحين خلال الاشتباكات.

وتعد قرية بيت جن، الواقعة في ريف القنيطرة قرب الحدود مع الجولان المحتل، إحدى المناطق التي تشهد توترات متكررة بين مجموعات مسلحة وقوات الاحتلال، في ظل اتساع دائرة النشاط العسكري الإسرائيلي العدواني داخل الأراضي السورية في الأشهر الأخيرة.

