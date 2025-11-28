تفاصيل حفل آمال ماهر مع تامر عاشور يوم 5 ديسمبر

تحيي المطربة أمال ماهر والمطرب تامر عاشور حفل مهرجان الفسطاط الشتوي يوم 5 ديسمبر المقبل.

وطرحت آمال ماهر مؤخرا أحدث أغنياتها بعنوان خذلني، والتي تتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد إبراهيم، فيما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر.



وقدمت آمال ماهر والمطرب حمزة نمرة دويتو أغنية مصر وطن السلام خلال احتفالية وطن السلام المقامة بدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



تفاصيل ألبوم آمال ماهر

كانت أمال ماهر قد طرحت مؤخرا ألبومها الجديد حاجة غير، الذي تعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين. ضم الألبوم 10 أغنيات كتب الشاعر نادر عبد الله منها 6 أغنيات، ليحظى بالنصيب الأكبر في العمل.



ومن بين أغاني الألبوم: أغنية حاجة غير من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد إبراهيم وتوزيع شريف مكاوي، وأغنية ليه سكتوا؟ كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبد الفتاح.