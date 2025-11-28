قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
أول تعليق من حماس على الأحداث في بيت جن بسوريا
بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

أسماء عبد الحفيظ

أثارت وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد حالة كبيرة من الحزن بين الجمهور خاصة بعد تداول حديث مقربين عنها بأنها كانت تشعر بإرهاق شديد قبل أيام من رحيلها.

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي يربط سبب الوفاة بالإرهاق إلا أن قصتها أعادت الجدل حول تجاهل إشارات الجسم الخطيرة التي تظهر قبل حدوث مشاكل صحية غير متوقعة
الإرهاق المستمر ليس مجرد تعب عابر بل قد يكون رسالة تحذير يرسلها الجسم قبل تطور حالة صحية خطيرة دون أن نلاحظها

لماذا يشعر البعض بإرهاق مستمر ويهملونه؟

يشير الأطباء إلى أن الإرهاق المفاجئ أو المتكرر قد يكون علامة مبكرة على مشكلة صحية صامتة
لكن الكثير من الشباب يربطون هذا التعب بالعمل أو السهر أو الدايت أو ضغط الحياة اليومية
مع ذلك يؤكد المتخصصون أن الإرهاق غير الطبيعي يجب ألا يمر دون فحص طبي خاصة إذا كان جديدا أو مستمرا

الأطباء لا تهملوا 6 إنذارات يطلقها الجسم

إرهاق شديد بدون سبب واضح

قد يشير إلى فقر الدم أو ضعف الغدة الدرقية أو مشاكل القلب أو هبوط حاد نتيجة الدايت القاسي

دوخة أو فقدان توازن

قد تكون علامة على اضطراب ضغط الدم أو نقص الأملاح أو خلل في نبضات القلب

ضيق في التنفس عند المجهود البسيط

قد يدل على مشكلة في القلب أو الرئتين وتزداد خطورته إذا ظهر فجأة

اضطراب في النوم أو نوم زائد

يمكن أن يكون إشارة إلى خلل هرموني أو إرهاق جسدي أو مشكلة نفسية تحتاج متابعة

تسارع ضربات القلب

قد يكون نتيجة مجهود بسيط لكنه قد يشير أيضا إلى اضطراب كهرباء القلب أو نقص معادن مهمة في الجسم

فقدان الشهية أو اتباع دايت قاس

قد يسبب هبوطا حادا في ضغط الدم أو نقص أملاح الجسم ويضعف عمل القلب والعضلات

خبراء الصحة توقفوا عند أول إنذار

يحذر الأطباء من التعايش مع التعب المزمن لأن الجسم يرسل إشارات واضحة قبل التعرض لأي أزمة صحية
لكن أغلب الناس يتجاهلون هذه الإشارات بسبب ضغوط الحياة أو الرغبة في الاستمرار في العمل
ويؤكد الخبراء أن أي إرهاق غير معتاد يجب أن يدفع الشخص لإجراء فحوصات أساسية

رسالة الجمهور بعد رحيل هبة الزياد

تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر وفاة هبة الزياد معبرين عن حزنهم ومؤكدين أن الإرهاق ليس أمرا بسيطا، تكررت رسائل تقول إننا نهمل صحتنا ونكمل حياتنا رغم شعورنا بالتعب.

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز

الثلاثاء المقبل..رئيس نادي بيراميدز أمام النيابة لتزوير قيد الناشئين

أرشيفية

النيابة العامة تعقد حلقة نقاشية حول التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية

حبس

حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

