هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

أثارت وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد حالة كبيرة من الحزن بين الجمهور خاصة بعد تداول حديث مقربين عنها بأنها كانت تشعر بإرهاق شديد قبل أيام من رحيلها.

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

ورغم عدم صدور أي بيان رسمي يربط سبب الوفاة بالإرهاق إلا أن قصتها أعادت الجدل حول تجاهل إشارات الجسم الخطيرة التي تظهر قبل حدوث مشاكل صحية غير متوقعة

الإرهاق المستمر ليس مجرد تعب عابر بل قد يكون رسالة تحذير يرسلها الجسم قبل تطور حالة صحية خطيرة دون أن نلاحظها

لماذا يشعر البعض بإرهاق مستمر ويهملونه؟

يشير الأطباء إلى أن الإرهاق المفاجئ أو المتكرر قد يكون علامة مبكرة على مشكلة صحية صامتة

لكن الكثير من الشباب يربطون هذا التعب بالعمل أو السهر أو الدايت أو ضغط الحياة اليومية

مع ذلك يؤكد المتخصصون أن الإرهاق غير الطبيعي يجب ألا يمر دون فحص طبي خاصة إذا كان جديدا أو مستمرا

الأطباء لا تهملوا 6 إنذارات يطلقها الجسم

إرهاق شديد بدون سبب واضح

قد يشير إلى فقر الدم أو ضعف الغدة الدرقية أو مشاكل القلب أو هبوط حاد نتيجة الدايت القاسي

دوخة أو فقدان توازن

قد تكون علامة على اضطراب ضغط الدم أو نقص الأملاح أو خلل في نبضات القلب

ضيق في التنفس عند المجهود البسيط

قد يدل على مشكلة في القلب أو الرئتين وتزداد خطورته إذا ظهر فجأة

اضطراب في النوم أو نوم زائد

يمكن أن يكون إشارة إلى خلل هرموني أو إرهاق جسدي أو مشكلة نفسية تحتاج متابعة

تسارع ضربات القلب

قد يكون نتيجة مجهود بسيط لكنه قد يشير أيضا إلى اضطراب كهرباء القلب أو نقص معادن مهمة في الجسم

فقدان الشهية أو اتباع دايت قاس

قد يسبب هبوطا حادا في ضغط الدم أو نقص أملاح الجسم ويضعف عمل القلب والعضلات

خبراء الصحة توقفوا عند أول إنذار

يحذر الأطباء من التعايش مع التعب المزمن لأن الجسم يرسل إشارات واضحة قبل التعرض لأي أزمة صحية

لكن أغلب الناس يتجاهلون هذه الإشارات بسبب ضغوط الحياة أو الرغبة في الاستمرار في العمل

ويؤكد الخبراء أن أي إرهاق غير معتاد يجب أن يدفع الشخص لإجراء فحوصات أساسية

رسالة الجمهور بعد رحيل هبة الزياد

تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر وفاة هبة الزياد معبرين عن حزنهم ومؤكدين أن الإرهاق ليس أمرا بسيطا، تكررت رسائل تقول إننا نهمل صحتنا ونكمل حياتنا رغم شعورنا بالتعب.