الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( حلايب- شلاتين)، وتشهد المناطق الأخرى، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات

وشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية، صباحا اعتبارا ً من الساعة ٣ فجراً وحتى الساعة ٩ صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق.

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباح الجمعة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة ليلًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، يشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلة للبرودة في أول الليل، لتصبح باردة في آخره.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن ظهور شبورة مائية كثيفة من الساعة الثالثة حتى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. كما تتكوّن السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى مدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون كالتالي:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.5 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 26°C – الصغرى 16°C

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 25°C – الصغرى 15°C

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 27°C – الصغرى 20°C

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 30°C – الصغرى 17°C

شمال الصعيد: العظمى 25°C – الصغرى 10°C

جنوب الصعيد: العظمى 30°C – الصغرى 17°C

طقس مشمس وغائم جزئيا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون السواحل الشمالية، تشهد نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من بورسعيد – السويس – السلوم – مرسى مطروح، مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، تشهدان فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على بعض المناطق (حلايب – شلاتين).

أما عن باقي المناطق، خلال الطقس اليوم، يكون طقس مشمس إلى غائم جزئي مع رياح معتدلة.



