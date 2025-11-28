قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( حلايب- شلاتين)، وتشهد المناطق الأخرى، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات

وشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية، صباحا اعتبارا ً من الساعة ٣ فجراً وحتى الساعة ٩ صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق.

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباح الجمعة وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة ليلًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، يشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلة للبرودة في أول الليل، لتصبح باردة في آخره.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن ظهور شبورة مائية كثيفة من الساعة الثالثة حتى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. كما تتكوّن السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى مدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

عن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون كالتالي:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.

البحر الأحمر: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.5 متر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 26°C – الصغرى 16°C

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: العظمى 25°C – الصغرى 15°C

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 27°C – الصغرى 20°C

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 30°C – الصغرى 17°C

شمال الصعيد: العظمى 25°C – الصغرى 10°C

جنوب الصعيد: العظمى 30°C – الصغرى 17°C

طقس مشمس وغائم جزئيا 

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون السواحل الشمالية، تشهد نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من بورسعيد – السويس – السلوم – مرسى مطروح، مع فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، تشهدان فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على بعض المناطق (حلايب – شلاتين).

أما عن باقي المناطق، خلال الطقس اليوم، يكون طقس مشمس إلى غائم جزئي مع رياح معتدلة.


 

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

ترشيحاتنا

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد