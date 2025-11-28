يوفنتوس الإيطالي يفوز على ميسزولي بودابست المجري في بطولة الاهلي للناشئين

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز على فريق ميسزولي بودابست المجري بنتيجة ٣-١؛ في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، والتي تستضيفها ملاعب النادي بمدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، في تنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر»، وبمشاركة نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية:

يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة:

سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.