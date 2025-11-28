وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

تسبب رحيل الإعلامية الشابة هبة الزياد في صدمة كبيرة لدى جمهورها ولدى الوسط الإعلامي، خاصة مع تداول أحاديث حول احتمالية اتباعها حمية غذائية قاسية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما فتح باب الجدل مجددًا حول مخاطر الدايت غير الصحي وتأثيره على الجسم، خصوصًا عند النساء والشباب.

ورغم أنه لا توجد معلومات رسمية تؤكد علاقة وفاتها بالرجيم، فإن الخبر أعاد تسليط الضوء على خطورة أنظمة التخسيس القاسية التي يلجأ إليها الكثيرون دون إشراف طبي، وتُنفّذ أحيانًا بصورة خاطئة قد تهدد الصحة أو تؤدي إلى انهيار حاد في وظائف الجسم.

ما الذي يحذر منه الأطباء؟

فقدان الوزن السريع يرهق القلب بشدة

يحذّر أطباء القلب من أن خسارة الوزن بسرعة كبيرة خاصة عبر الامتناع عن الطعام أو تناول سعرات منخفضة جدًا قد تؤدي إلى:

هبوط حاد في الدورة الدموية

اضطراب كهرباء القلب

تسارع ضربات القلب

ضعف عضلة القلب

ويشيرون إلى أن القلب يحتاج إلى طاقة ثابتة، وأي حرمان حاد قد يسبب اختلالًا مفاجئًا.

اضطراب الأملاح خطر قد يؤدي للإغماء أو توقف القلب

الدايت القاسي قد يسبب نقصًا في:

البوتاسيوم

الصوديوم

المغنيسيوم

وكلها عناصر ضرورية لعمل العضلات، وخاصة عضلة القلب.

انخفاض هذه الأملاح بشكل كبير يؤدي إلى:

تعب شديد

دوخة

إغماء

اضطرابات خطيرة في نبضات القلب

توقف الحيض أو اضطرابه عند النساء

يؤكد المختصون أن الدايت المفاجئ قد يوقف الهرمونات الأنثوية، ما يؤدي إلى:

توقف الدورة الشهرية

هشاشة عظام مبكرة

ضعف المناعة

إرهاق مستمر

وتعتبر هذه العلامة تحذيرًا بأن الجسم “في حالة خطر”.

ضعف شديد في المناعة

الجسم الذي لا يحصل على الدهون الصحية والبروتينات اللازمة يفقد قدرته على مقاومة الفيروسات والالتهابات، وقد يصبح أكثر عرضة للعدوى والتعب والإرهاق المزمن.

مشكلات نفسية مصاحبة للدايت القاسي

يحذّر الأطباء من أن الدايت غير الصحي قد يقود إلى:

نوبات قلق

اكتئاب

نهم شديد بعد فترة

اضطرابات الأكل

وهذه المشاكل قد تضر أكثر مما تفيد.

لماذا ينتشر الدايت القاسي بين البنات والشباب؟

يقول خبراء التغذية إن:

ضغط السوشيال ميديا

صور

المقارنات

الرغبة في نتائج سريعة

كلها أسباب تدفع البعض نحو أنظمة غذائية قاسية وغير مدروسة.

ويؤكد الخبراء أن المظهر السريع لا يساوي الصحة، وأن أي خسارة وزن تتخطى 1–1.5 كجم أسبوعيًا تُعد “خطرًا محتملًا”.

ما الحل؟

الأطباء يجمعون على النقاط التالية: