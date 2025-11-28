قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
توك شو

مؤرخ فني: شادية مثال للأمومة داخل أسرتها رغم حرمانها من الأبناء

إسراء صبري

تحدث محمد شوقي، المؤرخ الفني، عن حياة الفنانة الراحلة شادية، قائلا: على الرغم من حرمانها من نعمة الأمومة، كانت تمثل نموذج الأم الحقيقية داخل أسرتها، مشيرًا إلى أنها كانت تشع بالحنان والاهتمام تجاه كل من حولها.

وأضاف شوقي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن بيت شادية كان يشبه بيت العائلة بكل تفاصيله، حيث كانت تجمع أخواتها وأولادهم تحت سقف واحد وتقوم بتربيتهم بنفسها، معتبرة إياهم أبناءها بالفعل.

أوضح أن وفاة شقيقة الراحلة الأصغر في سن مبكرة كانت صدمة كبيرة لها، وأثرت فيها بعمق، لدرجة أنها شعرت بأن جزءًا منها قد رحل، وهو ما كان من أبرز الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار الاعتزال والابتعاد عن الأضواء.

وأكد على أن شادية تحملت مسؤولية كبيرة تجاه أسرتها، ونجحت في أن تكون السند الحقيقي لهم في حياتهم، ما جعلها تحظى بمكانة خاصة في قلوب المقربين منها، ويبرز دورها الإنساني والحنون الذي تجاوز شهرتها الفنية.

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة... إعلان نتائج بطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية

بأحدث مروحياتها.. بوينج تعلن عن مشاركتها في معرض "إيديكس 2025" مصر

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

