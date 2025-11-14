قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025
مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
نانسي عجرم : لا أحد بلا هم … ومسؤوليتي أفرّح الناس
مينا ماهر ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة: هتوحشني يا كونت يا صاحبي
نانسي عجرم تكشف علاقتها بـ جيجي لامارا: أبي وأخي ومدير أعمالي
الدفاع السورية: إصابة مدنيين في قصف صاروخي على دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سامي يشيد بأداء أحمد السعدني: "من أكثر الممثلين موهبة".. والفنان يرد

احمد السعدني
احمد السعدني
يارا أمين

أشاد المخرج محمد سامي، بأداء الفنان أحمد السعدني في فيلم لنا في الحياة حب.

وكتب سامي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “أحمد السعدني من أكثر الممثلين موهبة ، بجد و أنا بتفرج علي التريلر مافيش ريأكشن عادي ولا يحمل غير صدق و مشاعر، مبسوط بيك و مبروك يا صاحبي علي كل خطوة بتاخدها التريلر حلو أوي و يخليك تحب الفيلم قبل ما تشوفه حتي”.

رد أحمد السعدني على محمد سامي 

ليرد عليه الفنان أحمد السعدني، ممتنًا له قائلاً: "شهاده غالية من استاذ كبير، بحبك يا سمسم".

فيلم لنا فى الحياة حب

وفيلم “لنا فى الحياة حب” من إخراج وتأليف سارة رزيق، وبطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلي ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم، ويشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه.

فيلم لنا في الحياة حب المخرج محمد سامي الفنان أحمد السعدني إنستجرام مايان السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف

بعد تعطل 51 ألف هاتف محمول رسميًا.. هاتفك معرض للإيقاف في هذه الحالة

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

ندوة فيلم الركض الصامت

مخرجة فيلم الركض الصامت: مشهد موت الطفلة كان صعبا.. وفضلت عدم صراخ الأم

احمد السعدني

محمد سامي يشيد بأداء أحمد السعدني: "من أكثر الممثلين موهبة".. والفنان يرد

بروفات مسلسل الست موناليزا

رمضان 2026 .. محمد سيد بشير ينشر بروفات مسلسل الست موناليزا لـ مي عمر

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 15 نوفمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الاندفاع قد يحرمك من فرص أفضل

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. الحوار الداخلي هو مفتاح يومك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025…الحوار الداخلي هو مفتاح يومك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025…الحوار الداخلي هو مفتاح يومك
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025…الحوار الداخلي هو مفتاح يومك

برج السرطان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. خذ وقتك قبل اتخاذ أي خطوة

برج السرطان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..خذ وقتك قبل اتخاذ أي خطوة
برج السرطان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..خذ وقتك قبل اتخاذ أي خطوة
برج السرطان حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..خذ وقتك قبل اتخاذ أي خطوة

فيديو

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد