محمد سامي يشيد بأداء أحمد السعدني: "من أكثر الممثلين موهبة".. والفنان يرد

أشاد المخرج محمد سامي، بأداء الفنان أحمد السعدني في فيلم لنا في الحياة حب.

وكتب سامي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “أحمد السعدني من أكثر الممثلين موهبة ، بجد و أنا بتفرج علي التريلر مافيش ريأكشن عادي ولا يحمل غير صدق و مشاعر، مبسوط بيك و مبروك يا صاحبي علي كل خطوة بتاخدها التريلر حلو أوي و يخليك تحب الفيلم قبل ما تشوفه حتي”.

رد أحمد السعدني على محمد سامي

ليرد عليه الفنان أحمد السعدني، ممتنًا له قائلاً: "شهاده غالية من استاذ كبير، بحبك يا سمسم".

فيلم لنا فى الحياة حب

وفيلم “لنا فى الحياة حب” من إخراج وتأليف سارة رزيق، وبطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلي ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم، ويشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه.