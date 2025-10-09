طرح تيزر فيلم ولنا فى الخيال حب استعدادا لطرحه بالسينمات

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ولنا فى الخيال حب” التيزر الرسمي ، استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة فى دور العرض السينمائية ، والعمل من بطولة الفنان احمد السعدني والنجمة مايان السيد وعدد من نجوم الفن.

وفيلم “لنا فى الخيال حب” من إخراج وتأليف سارة رزيق، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

فيلم لنا فى الحياة حب

وفيلم “لنا فى الحياة حب ” من إخراج وتأليف سارة رزيق، وبطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلي ظهور خاص لعدد من صناع السينما والنجوم، ويشارك في تنفيذ الفيلم مدير التصوير محمد جاد، مهندس الديكور حمزة طه.