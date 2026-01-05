انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل

شهدت إيران اليوم، سلسلة انفجارات هائلة في مصانع متعددة، أبرزها مصنع "كايل" شمال طهران، المرتبط بالحرس الثوري، إضافة إلى انفجار آخر في مدينة باكداشت شرق العاصمة، وفقًا لتقارير محلية ودولية.

تأتي هذه الانفجارات في وقت تشهد فيه إيران موجة احتجاجات واسعة امتدت إلى 174 موقعا في 60 مدينة عبر 25 محافظة، وأسفرت عن سقوط 16 قتيلًا، بينهم 15 متظاهرًا وعنصر أمني واحد، واعتقال 582 شخصًا على الأقل، من بينهم العديد من القاصرين، مع إصابة 44 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي.



وأفادت مصادر محلية بحدوث اشتباكات عنيفة في مدن مثل شيراز ومشهد وطهران، واستخدام الغاز المسيل للدموع، وسط ضغط متزايد على المستشفيات ونقص في إمدادات الدم لعلاج الجرحى، وفي مدينة ملكاشاهي بمحافظة إيلام، وقعت أعنف الاشتباكات، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة إطلاق النار على المتظاهرين.



تجدر الإشارة إلى أن وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص في المدينة، بينما يشير مراقبون إلى أن التوترات الداخلية تتفاقم مع استمرار الاحتجاجات وارتفاع أعداد الضحايا والمعتقلين.