إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة

كشف الفنان إدوارد عن تعرضه لعملية نصب عبر الهاتف، بعدما تواصل معه شخص انتحل شخصية الفنان شادي خفاجة وادعى أنه يمر بظروف صعبة ويحتاج إلى مساعدة مالية، مما دفعه لإرسال مبلغ وبعدها تفاجأ بحظره واختفاء الشخص تمامًا.

وقال إدوارد في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “يا جماعة أنا اتنصب عليا… الرقم ده بعتلي على إنه شادي خفاجة، وقال إنه مش لاقي ياكل ومتعشم فيا، وأنا صدقته وبعتله فلوس إنستا باي، وراح عمللي بلوك. وكلمنا بعد كده شادي طلع ميعرفش حاجة. خدوا بالكوا من النصب باسم الفنانين… بقينا في زمن يقرف”.



رد شادي خفاجة على إدوارد

من جانبه، ردّ الفنان شادي خفاجة مؤكدًا أن هناك شخصًا ينتحل شخصيته بالفعل ويتواصل مع الناس طلبًا للأموال، مشيرًا إلى أنه تلقى عدة بلاغات مشابهة خلال الأيام الماضية.

وقال خفاجة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “وصلني إن في شخص بينتحل شخصيتي وبيتواصل مع بعض الناس وبيطلب منهم معاملات مالية باسمي. للأسف تم استغلال طيبة الأستاذ إدوارد وتعرض لموقف غير مقبول”.

وأضاف أنه بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجهول: “أي حد اتعرض لنفس الموقف يبعتلي التفاصيل في رسالة خاصة، علشان بجمع البيانات والإجراءات القانونية بدأت”.

وأوضح خفاجة أن له رقمًا واحدًا فقط معروفًا منذ سنوات وينتهي بـ 010، محذرًا الجميع من التعامل مع أي رقم آخر يحمل اسمه: “التحذير ده لحماية الجميع ومنع أي استغلال”.