قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إدوارد يتعرض للنصب باسم شادي خفاجة.. تفاصيل مثيرة

ادوارد
ادوارد
يارا أمين

كشف الفنان إدوارد عن تعرضه لعملية نصب عبر الهاتف، بعدما تواصل معه شخص انتحل شخصية الفنان شادي خفاجة وادعى أنه يمر بظروف صعبة ويحتاج إلى مساعدة مالية، مما دفعه لإرسال مبلغ وبعدها تفاجأ بحظره واختفاء الشخص تمامًا.

وقال إدوارد في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “يا جماعة أنا اتنصب عليا… الرقم ده بعتلي على إنه شادي خفاجة، وقال إنه مش لاقي ياكل ومتعشم فيا، وأنا صدقته وبعتله فلوس إنستا باي، وراح عمللي بلوك. وكلمنا بعد كده شادي طلع ميعرفش حاجة. خدوا بالكوا من النصب باسم الفنانين… بقينا في زمن يقرف”.


رد شادي خفاجة على إدوارد 

من جانبه، ردّ الفنان شادي خفاجة مؤكدًا أن هناك شخصًا ينتحل شخصيته بالفعل ويتواصل مع الناس طلبًا للأموال، مشيرًا إلى أنه تلقى عدة بلاغات مشابهة خلال الأيام الماضية.

وقال خفاجة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “وصلني إن في شخص بينتحل شخصيتي وبيتواصل مع بعض الناس وبيطلب منهم معاملات مالية باسمي. للأسف تم استغلال طيبة الأستاذ إدوارد وتعرض لموقف غير مقبول”.

وأضاف أنه بدأ بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجهول: “أي حد اتعرض لنفس الموقف يبعتلي التفاصيل في رسالة خاصة، علشان بجمع البيانات والإجراءات القانونية بدأت”.

وأوضح خفاجة أن له رقمًا واحدًا فقط معروفًا منذ سنوات وينتهي بـ 010، محذرًا الجميع من التعامل مع أي رقم آخر يحمل اسمه: “التحذير ده لحماية الجميع ومنع أي استغلال”.

الفنان إدوارد عملية نصب الفنان شادي خفاجة فيسبوك إنستا باي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

مشروع مترو الإسكندرية

الرحلة 25 دقيقة بدلا من 50| أستاذ طرق: مترو الإسكندرية يرفع القدرة الاستيعابية إلى 60 ألف راكب في الساعة

استخراج مسمار من أمعاء طفلة في المنوفية

استخراج مسمار من أمعاء طفلة 7 سنوات في 20 دقيقة بمعهد كبد المنوفية

فتاوى

فتاوي تشغل الأذهان | حكم كلام القائمين على المسجد أثناء خطبة الجمعة .. رأي الشرع في إثبات النسب بـ DNA.. هل يؤخر الصبي عن مكانه بالصف الأول رغم حرصه على الصلاة مبكرًا؟

بالصور

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد