شارك في القداس.. محافظ الغربية: الاحتفال بعيد الميلاد يعكس وحدة الصف الوطني وروح المحبة | صور

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، واللواء تامر السمري، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، واللواء محمد الجندي، مدير إدارة الأمن الوطني، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، ونواب رئيس جامعة طنطا، والعقيد محمد يحيى ممثل الأمن القومي، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا، وذلك في أجواء احتفالية عكست عمق العلاقات الوطنية وروح المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري.

وشارك المحافظ ومرافقوه الأخوة المسيحيين احتفالاتهم، تأكيدًا على وحدة الصف الوطني وترابط النسيج المصري عبر العصور، في صورة وطنية جسدت التلاحم الحقيقي بين أبناء الوطن الواحد، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال كلمته، تقدّم اللواء أشرف الجندي بخالص التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبة العزيزة تعبر عن جوهر الوحدة الوطنية التي تميز الشعب المصري. وقال محافظ الغربية: «نحتفل اليوم جميعًا بعيد واحد في وطن واحد، تجمعنا المحبة ويجمعنا الإخلاص لمصر. ومثل هذه المناسبات تؤكد أن الوحدة الوطنية ليست شعارًا، بل واقعًا نعيشه كل يوم. مصر ستظل دائمًا نموذجًا فريدًا للتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، وقوة هذا الوطن نابعة من تماسك أبنائه».

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف الوحدة الوطنية اهتمامًا بالغًا، وتعمل على ترسيخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر، مشيدًا بالدور الوطني والتاريخي الذي تقوم به الكنيسة المصرية جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم الاستقرار ونشر ثقافة السلام والمحبة، ومشددًا على أن وعي المصريين وتماسكهم يمثلان صمام أمان حقيقيًا للوطن في مواجهة التحديات.

احتفالات الأقباط

من جانبه، ترأس قداس عيد الميلاد نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الذي رحب بالحضور ووجّه الشكر لمحافظ الغربية وكافة القيادات المشاركة، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس الصورة الحقيقية لمصر القائمة على التسامح والتعايش المشترك. وأشار نيافته في عظته إلى أن الأديان السماوية جميعها تدعو إلى المحبة والسلام، داعيًا إلى الحفاظ على هذه القيم النبيلة التي تميز المجتمع المصري وتدعم استقراره.

تحرك تنفيذي عاجل

واختُتمت مراسم الاحتفال بتبادل التهاني بين الحاضرين، حيث حرص محافظ الغربية والقيادات المرافقة له على تقديم التهنئة لرعاة الكنيسة وأبناء الطائفة المسيحية، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه المشاركة التي تعكس اهتمام الدولة وقياداتها بتعزيز الروابط الإنسانية والوطنية، وسط أجواء سادها الفرح والتفاؤل بمستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لمصر وأبنائها.