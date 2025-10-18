إدوارد يشارك صورة أثناء سفرة إلى الإسكندرية

شارك الفنان أدوارد صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر ادورد في في الصورة من داخل سياراته في طريقه إلى الإسكندرية.

وكان قد قال النجم إدوارد إن الشخصية التي قدمها ضمن دوره في مسلسل " حودايت الشانزليزية " قريبة من شخصيته في الحقيقة.

وأضاف خلال الندوة التي عقدها موقع صدي البلد: المسلسل ناقش موضوعات مهمة في حقبة الخمسينيات، وأنا كنت أتمنى أن أعيش في تلك الفترة .

وتابع:"شخصيتي في المسلسل بعيدة عن الشخصيات التي قدمتها الفترة الماضية لأنها بعيدة عن الأدوار الكوميدية ، واعتذرت عن عمل مسرحي ضمن فعاليات السعودية مؤخرا لأن الدور كان كوميديا وأنا لا استطيع أن أخرج من شخصيتي الجادة في المسلسل حواديت الشانزليزية".

ويظهر إياد نصار، في المسلسل وهو يؤدي دور الرجل الذى ينتمي لعائلة الباشوات ومتزوج من داليا مصطفى، لكنه يقتل فى الحلقات الأولى، ويعود للظهور في شخصية ثانية ويعمل كمدير فى البنسيون.

مسلسل" حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، مي سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أماني كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.