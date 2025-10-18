قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
استشهاد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على أتوبيس للنازحين
أحمد العوضي وفارس سعد يترشحان على وكالة مجلس الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

نيللي كريم
نيللي كريم
يمنى عبد الظاهر

أثارت الفنانة نيللي كريم الجدل خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء.

وارتدت نيللي فستانًا أسود أنيقًا بتصميم كتف واحد  تميز بقصة ضيقة أظهرت رشاقتها، ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين للإطلالة الجريئة ومعارضين لها.

واعتمدت نيللي كريم مكياجًا ناعمًا بدرجات النيود، وأكملت إطلالتها بأقراط طويلة لامعة ومجوهرات بسيطة أضافت لمسة من الأناقة.

وعرض لـ نيللي فيلمها الجديد «هابي بيرث داي»، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وشهد عرض الفيلم حضورًا كبيرًا من نجوم وصناع السينما الذين أشادوا بالعمل لما يحمله من رسالة إنسانية مؤثرة.

وكان من أبرز الحضور: كريم فهمي، بشرى، حسن الرداد، نجلاء بدر، روجينا، بسمة، إنجي على، أحمد رزق، أحمد السعدني، أشرف عبدالباقي وابنته، مصطفى خاطر، مي سليم، ألفت عمر، خالد يوسف، وطارق الشناوي، حيث تميزت الأجواء بالحماس والتفاعل على السجادة الحمراء.

يذكر أن مهرجان الجونة شهد حضورًا لافتًا لنجوم الفن من مصر والعالم العربي، وتتصدر إطلالات الفنانات حديث الجمهور بسبب جرأتها وتنوعها.

الفنانة نيللي كريم مهرجان الجونة السينمائي السجادة الحمراء نيللي فيلمها الجديد «هابي بيرث داي فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

كارولين ليفيت

أمك .. سكرتيرة ترامب تجيب على سؤال صحفي أمريكي "من إختار بودابست ؟"

الاهلي والزمالك وبيراميدز

3 مواجهات حاسمة للأندية المصرية.. السبت يوم أفريقي ناري للأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولات القارة السمراء

أداء ركعتي سنة الفجر

هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد الانتهاء من الصلاة؟.. الأزهر يجيب

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

رئيس جامعة القاهرة: ماحققه الرئيس السيسي فى قمة شرم الشيخ يؤكد مكانة مصر

شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

كيفية الحصول على شقق الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: الذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي

بالصور

«استخدامات مذهلة لصودا الخبز».. 10 حيل منزلية غير متوقعة تجعل حياتك أسهل وأنظف

استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل
استخدامات غير متوقعة لصودا الخبز في المنزل

أمك اللي اقترحته| تطاول متحدثة البيت الأبيض على مراسل يتسبب في انتشار الدعوات باستقالتها

كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب
كارولين ليفيت بجوار رئيسها ترامب

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

جويل مردينيان
جويل مردينيان
جويل مردينيان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد