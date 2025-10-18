نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي 2025، أسعدت الفنانة نيللي كريم عدسات الكاميرات بإطلالة مميزة على السجادة الحمراء، فاخترت فستانًا أنيقًا يجمع بين التصميم الكلاسيكي واللمسات العصرية، ليُعدّ من أبرز إطلالات النجمات في المهرجان هذا العام.

تفاصيل إطلالة نيللي كريم في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

وارتدت نيللي كريم فستانًا أسود بتصميم “كتف واحد” (One Shoulder)، ما أضفى لمسة أنثوية وراقية على إطلالتها.

وتميز الفستان بخامة مختلطة بين القطيفة والشفافية، مع تفاصيل شفافة من التول مرصّعة بحبيبات دقيقة في أحد الجانبين، ما أضفى بريقًا متوازنًا دون إفراط.

والجزء العلوي من الفستان جاء مخمليًا أو بقماش فاخر بينما ذيل الفستان انساب بانسيابية منسجمة مع الحركة على السجادة الحمراء.

ونسّقت نيللي الإطلالة مع أقراط متدلية لامعة تسلّط الضوء على الرقبة والوجه، مع تسريحة شعر مرفوعة بالكامل تبرز ملامح وجهها الراقي.

وجاء مكياج نيللي مريم بلمسة ناعمة، تركز على إبراز العيون بإضاءة خفيفة، مع بشرة متوهجة تألقت تحت أضواء الكاميرات.

https://youtube.com/shorts/33_n61K0lf8?si=y79-UJEw2f1LsTs2