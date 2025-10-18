قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب نتنياهو بعدم اعتقاله
السوبر الإفريقي.. أبرز مباريات اليوم السبت 18-10-2025 والقنوات الناقلة
الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء توقيف نتنياهو وجالانت
الصين والولايات المتحدة تتفقان على محادثات تجارية جديدة
لماذا حرم الله العمل يوم السبت على بني إسرائيل؟.. لـ 5 أسباب
من داخل ليفربول.. محمد صلاح يخطف الاضواء..شاهد
اليوم .. الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية بمواجهة ديكيداها الصومالى
شكوى رسمية فى فيفا من اتحاد طنجة ضد الزمالك.. ماذا حدث؟
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025
كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ 6 كلمات أكثروا ترديدها
أخبار السيارات| أفضل 7 نصائح لتوفير بنزين سيارتك.. متوسط التكلفة لتحويل سيارتك إلى غاز طبيعي وما المطلوب؟
3 مشروبات تساعدك على خفض ضغط الدم سريعا
رياضة

حلمي طولان يجتمع بجهازه المعاون لوضع ترتيبات لمواجهتي الجزائر الوديتين

حلمي طولان
حلمي طولان
يمنى عبد الظاهر

يعقد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب اجتماعات مكثفة خلال الساعات والأيام المقبلة، لوضع الترتيبات النهائية لمواجهتي الجزائر الوديتين في معسكر نوفمبر المقبل.

ويستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025 بدولة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، ويتواجد الفراعنة يتواجد في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن، الإمارات، والفائز من مواجهة موريتانيا والكويت.

وسيبدأ الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025. ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية.

أنهى منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، معسكره الحالي بالفوز على نظيره البحريني، برباعية في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأحد الماضي، فى ختام معسكره بالمغرب، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر المقبل.

وخسر منتخب مصر المشارك فى كأس العرب، الودية الأولى من نظيره المغربي، بهدفين دون رد على ملعب البشير بالمحمدية، في مباراة ودية مرتقبة ضمن الإعداد للبطولة.

حلمي طولان لمنتخب مصر كأس العرب بطولة كأس العرب المنتخب الموريتاني

