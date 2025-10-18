احتفالا بالشفاء.. إمام عاشور يشارك جمهوره ذبح عجل

شارك إمام عاشور نجم الاهلي و منتخب مصر جمهوره صورة لذبح عجل احتفالا بشفائه عبر الاستورى الخاص بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق إمام عاشور على الصورة قائلا:هذا من فضل ربى".

وكشف مصدر مطلع داخل قلعة النادي الأهلي تفاصيل جديدة حول حالة إمام عاشور نجم القلعة الحمراء الصحية بعد خروجه من المستشفي.

قال المصدر ذاته أن إمام عاشور نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سوف يخضع فى قادم الساعات إلي إجراء تحاليل جديدة نظرا لكون النتائج الأخيرة التي أجراها اللاعب غير جيدة.

أضاف: النتائج الخاصة بنجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إمام عاشور ما زالت النسب عالية ويخشي معها عامل الإطالة فى العلاج واستمرار غياب اللاعب عن المستطيل الأخضر.

موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي

يحل بعد غد السبت فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب ضيفا علي نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي في ذهاب دور الـ 32 بـ دوري أبطال إفريقيا.



وتقام مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مع نظيره فريق إيجل توروب بطل بوروندي في تمام الساعة الرابعة عصرا في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرةى الأول بـ النادي الأهلي ونظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي عصر بعد غد السبت فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.



وتحاصر الأزمات حفيد الفايكنج الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي قبل مواجهة نظيره فريق إيجل نوار بطل بوروندي فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا عصر بعد غد السبت.

