موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا

شهدت الساعات الماضية انفراجة طبية داخل صفوف النادي الأهلي، بعد سلسلة من الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع نهاية فترة التوقف الدولي وأجندة «فيفا» لشهر أكتوبر الجاري، استعدادًا لعودة المنافسات المحلية والقارية.

ووفقًا لما علمه صدى البلد، فقد تعافى لاعب الوسط أحمد رضا من إصابته في الركبة بشكل تام، وشارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة تأهيل استمرت لعدة أسابيع.

ورغم جاهزيته الطبية، قرر المدير الفني الدنماركي ييس توروب استبعاد أحمد رضا من قائمة الفريق المتجهة إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها غدًا السبت، مفضلاً منحه مزيدًا من الوقت لاستعادة حساسية المباريات.

في المقابل، تتواصل متابعة الحالة الصحية لإمام عاشور الذي يعاني من الإصابة بفيروس A، حيث يخضع اللاعب لفحوصات وتحاليل طبية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأكدت مصادر، أن حالة إمام عاشور في تحسن مستمر، ومن المقرر أن يعيد اللاعب التحاليل مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبدء مرحلة التأهيل الفني والبدني فور عودة المؤشرات الحيوية إلى معدلاتها الطبيعية.

كما أوضحت التقارير أن وزن اللاعب لم يتأثر سلبًا، بل زاد قليلًا، وهو مؤشر إيجابي يدعم سرعة استعادته للياقة البدنية قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن يخضع عاشور لفحوصات طبية دورية بعد كل مران عقب عودته، لتقييم تطور حالته أولًا بأول، قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة رسميًا في المباريات المقبلة.