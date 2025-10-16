قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا

إمام عاشور
إمام عاشور
حمزة شعيب

شهدت الساعات الماضية انفراجة طبية داخل صفوف النادي الأهلي، بعد سلسلة من الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع نهاية فترة التوقف الدولي وأجندة «فيفا» لشهر أكتوبر الجاري، استعدادًا لعودة المنافسات المحلية والقارية.

ووفقًا لما علمه صدى البلد، فقد تعافى لاعب الوسط أحمد رضا من إصابته في الركبة بشكل تام، وشارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة تأهيل استمرت لعدة أسابيع.

ورغم جاهزيته الطبية، قرر المدير الفني الدنماركي ييس توروب استبعاد أحمد رضا من قائمة الفريق المتجهة إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها غدًا السبت، مفضلاً منحه مزيدًا من الوقت لاستعادة حساسية المباريات.

في المقابل، تتواصل متابعة الحالة الصحية لإمام عاشور الذي يعاني من الإصابة بفيروس A، حيث يخضع اللاعب لفحوصات وتحاليل طبية من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأكدت مصادر، أن حالة إمام عاشور في تحسن مستمر، ومن المقرر أن يعيد اللاعب التحاليل مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبدء مرحلة التأهيل الفني والبدني فور عودة المؤشرات الحيوية إلى معدلاتها الطبيعية.

كما أوضحت التقارير أن وزن اللاعب لم يتأثر سلبًا، بل زاد قليلًا، وهو مؤشر إيجابي يدعم سرعة استعادته للياقة البدنية قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ومن المنتظر أن يخضع عاشور لفحوصات طبية دورية بعد كل مران عقب عودته، لتقييم تطور حالته أولًا بأول، قبل منحه الضوء الأخضر للمشاركة رسميًا في المباريات المقبلة.

إمام عاشور اصابات الاهلي إيجل نوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو تعليقا على مقتل رئيس أركان الحوثيين: سنصل إلى الجميع

هانيبال القذافي

غدا.. أولى جلسات محاكمة هانيبال القذافي في بيروت

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف

الكرملين : تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" خطوة نحو مستوى جديد من التصعيد

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد