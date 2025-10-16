قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسن مصطفى يعلق على أداء حسام حسن مع منتخب مصر ويكشف سبب ابتعاده عن الأهلي

حسن مصطفي
حسن مصطفي

تحدث حسن مصطفى، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن أداء حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مشيدًا بالعمل الجماعي الذي يتبعه مع جهازه الفني، كما أوضح الأسباب التي أبعدته عن العمل داخل القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

ونجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد تصدره المجموعة الأولى في التصفيات، محققًا سلسلة نتائج مميزة تضمنت 8 انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، في واحدة من أفضل مسيرات الفراعنة خلال السنوات الأخيرة.

وقال حسن مصطفى في تصريحات إذاعية عبر راديو ميجا إف إم:"حسام حسن لا يتخذ القرارات الفنية بمفرده، بل يشارك جهازه المعاون في كل التفاصيل، ويمنحهم صلاحيات واسعة داخل الجهاز الفني، وهذا سر من أسرار نجاحه."

وأضاف:"أنا غيور على منتخبات بلدي، خصوصًا عندما أرى ما تحققه المنتخبات المغربية من إنجازات كبيرة. أما رحيلي عن الجهاز الفني للتوأم فكان لأسباب لا تتعلق بالجوانب الفنية، لكنها أمور أخرى أفضل عدم الحديث عنها."

وتابع:"كنت أتمنى وجود تنسيق أكبر بين حسام حسن وحلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيما يخص اختيارات اللاعبين، لأن هذا التنسيق كان سيساعد على استثمار المواهب بشكل أفضل."

كما كشف حسن مصطفى عن سبب ابتعاده عن العمل في النادي الأهلي، قائلًا:"انضمامي إلى الزمالك كان السبب الرئيسي في ابتعادي عن التواجد داخل الأهلي طوال الفترة الماضية."

واختتم حديثه مؤكدًا:"هناك أشخاص داخل الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي، ومع ذلك ما زالوا يتواجدون في مناصبهم، بينما تم إبعادي رغم تاريخي مع الفريق."

الاهلي حسن مصطفي حسام حسن منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال واللواء خالد فودة

وزير قطاع الأعمال يلتقي مستشار الرئيس ومحافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون

أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية

غرفة القاهرة التجارية تُشارك في المعرض الدولي "أجرينا – الشرق الأوسط"

صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي: أولويتنا القصوى حماية النظام المالي من عدم الاستقرار

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد