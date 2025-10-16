حسن مصطفى يعلق على أداء حسام حسن مع منتخب مصر ويكشف سبب ابتعاده عن الأهلي

تحدث حسن مصطفى، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن أداء حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، مشيدًا بالعمل الجماعي الذي يتبعه مع جهازه الفني، كما أوضح الأسباب التي أبعدته عن العمل داخل القلعة الحمراء في الفترة الماضية.

ونجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد تصدره المجموعة الأولى في التصفيات، محققًا سلسلة نتائج مميزة تضمنت 8 انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، في واحدة من أفضل مسيرات الفراعنة خلال السنوات الأخيرة.

وقال حسن مصطفى في تصريحات إذاعية عبر راديو ميجا إف إم:"حسام حسن لا يتخذ القرارات الفنية بمفرده، بل يشارك جهازه المعاون في كل التفاصيل، ويمنحهم صلاحيات واسعة داخل الجهاز الفني، وهذا سر من أسرار نجاحه."

وأضاف:"أنا غيور على منتخبات بلدي، خصوصًا عندما أرى ما تحققه المنتخبات المغربية من إنجازات كبيرة. أما رحيلي عن الجهاز الفني للتوأم فكان لأسباب لا تتعلق بالجوانب الفنية، لكنها أمور أخرى أفضل عدم الحديث عنها."

وتابع:"كنت أتمنى وجود تنسيق أكبر بين حسام حسن وحلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، فيما يخص اختيارات اللاعبين، لأن هذا التنسيق كان سيساعد على استثمار المواهب بشكل أفضل."

كما كشف حسن مصطفى عن سبب ابتعاده عن العمل في النادي الأهلي، قائلًا:"انضمامي إلى الزمالك كان السبب الرئيسي في ابتعادي عن التواجد داخل الأهلي طوال الفترة الماضية."

واختتم حديثه مؤكدًا:"هناك أشخاص داخل الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي، ومع ذلك ما زالوا يتواجدون في مناصبهم، بينما تم إبعادي رغم تاريخي مع الفريق."