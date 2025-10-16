37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية
الوزير: إنشاء أول مصنع لـ ألستوم خارج فرنسا لإنتاج هياكل وسائل النقل في مصر
"جبالي": قمة السلام حدث استثنائي.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
ريهام قدري

أثارت النجمتان مايان السيد وشيماء سيف جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما بنفس تصميم الفستان الفاخر الذي يبلغ سعره نحو 37 ألف جنيه مصري، لتتصدر الصور قوائم الأكثر تداولاً بين رواد السوشيال ميديا تحت عنوان “من الأجمل بالفستان؟”.

الفستان من تصميم إحدى دور الأزياء العالمية، ويتميز بقصّته الكلاسيكية الضيقة التي تُبرز انحناءات القوام، مع أكمام طويلة تنتهي بكشكش ضخم من الساتان اللامع يضفي لمسة من الفخامة.

ظهرت شيماء سيف بالفستان بلون وردي ناعم، واختارت تسريحة شعر مستقيمة مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، ما منح إطلالتها طابعاً أنثوياً بسيطاً ومريحاً. 

في المقابل، تألقت مايان السيد بنسخة الفستان باللون الأحمر الناري خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج جريء بالأحمر القاني، لتبدو إطلالتها أكثر جرأة وأناقة على السجادة الحمراء.

رغم أن التصميم واحد، فإن كل نجمة أضافت طابعها الخاص على الإطلالة؛ فبينما فضّلت شيماء البساطة والأنوثة الناعمة، اختارت مايان الجرأة والتألق اللافت، ليؤكد هذا الظهور أن الأسلوب الشخصي هو ما يمنح الأزياء تميزها، لا التصميم وحده.

جدير بالذكر أن الفستان حاز إعجاب متابعي الموضة الذين أثنوا على تنسيق اللونين المختلفين وطريقة كل نجمة في إبراز شخصيتها من خلال نفس القطعة.

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

