37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

أثارت النجمتان مايان السيد وشيماء سيف جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما بنفس تصميم الفستان الفاخر الذي يبلغ سعره نحو 37 ألف جنيه مصري، لتتصدر الصور قوائم الأكثر تداولاً بين رواد السوشيال ميديا تحت عنوان “من الأجمل بالفستان؟”.

الفستان من تصميم إحدى دور الأزياء العالمية، ويتميز بقصّته الكلاسيكية الضيقة التي تُبرز انحناءات القوام، مع أكمام طويلة تنتهي بكشكش ضخم من الساتان اللامع يضفي لمسة من الفخامة.

ظهرت شيماء سيف بالفستان بلون وردي ناعم، واختارت تسريحة شعر مستقيمة مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، ما منح إطلالتها طابعاً أنثوياً بسيطاً ومريحاً.

في المقابل، تألقت مايان السيد بنسخة الفستان باللون الأحمر الناري خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج جريء بالأحمر القاني، لتبدو إطلالتها أكثر جرأة وأناقة على السجادة الحمراء.

رغم أن التصميم واحد، فإن كل نجمة أضافت طابعها الخاص على الإطلالة؛ فبينما فضّلت شيماء البساطة والأنوثة الناعمة، اختارت مايان الجرأة والتألق اللافت، ليؤكد هذا الظهور أن الأسلوب الشخصي هو ما يمنح الأزياء تميزها، لا التصميم وحده.

جدير بالذكر أن الفستان حاز إعجاب متابعي الموضة الذين أثنوا على تنسيق اللونين المختلفين وطريقة كل نجمة في إبراز شخصيتها من خلال نفس القطعة.