في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
أخبار البلد

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية عن فصل عشرات الطلاب بسبب تعديهم نسب الغياب القانونية تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم

فمن جانبها قررت إدارة الدقي التعليمية فصل 55 طالب وطالبة بالمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية ، حيث أعلنت الإدارة أنه تقرر رسميا فصل ١٠ تلاميذ وطلاب من المرحلة الابتدائية والاعدادية ، وفصل ٤٥ طالبًا بالصفين الأول والثاني الثانوي بمدارس الشهيد هشام بركات الرسمية لغات ، والاورمان الرسمية لغات ب ع  
، و الشهيد احمد محمود الرسمية للغات ، ومدرسة الاورمان الثانوية العسكرية بنين لتغيبهم عن المدرسة ، وعدم إلتزام بعضهم  بالزي المدرسي ، وارتكاب بعضهم بعض المخالفات التربوية

وقالت إدارة الدقي التعليمية ، أن قرارات الفصل جاءت في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق قواعد الانضباط المدرسي وضمان انتظام العملية التعليمية، وتنفيذا لتعليمات سعيد عطية قائد تعليم الجيزة 
 

وأصدرت هالة كمال مدير عام إدارة الدقي التعليمية تعليمات عاجلة لجميع المدارس تنص على تنفيذ لائحة الانضباط التربوي لكل من يتغيب عن الحضور او من لم يلتزم بالزي المدرسي ومن يثير الشغب والشجار داخل الفصول أو داخل المدرسة او محيطها  

كما شددت على ضرورة تسجيل الحضور والغياب يوميًا بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الغياب المتكرر، تنفيذًا للتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن تعزيز الانضباط داخل المدارس.

كما أعلنت إدارة الهرم التعليمية ، أنه قد تقرر رسمياً فصل عدد (٤٥) طالبًا من الصف الثاني الثانوي وعدد (١٥) طالبًا من الصف الأول الثانوي، لتعديهم نسبة الغياب المقررة وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة للانضباط المدرسي.

وأكدت إدارة الهرم التعليمية ، على أهمية الالتزام بالحضور اليومي لما له من دور كبير في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتنمية الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب، وحفاظًا على حقهم في استكمال العام الدراسي بنجاح.

كما بدأت المدارس نفسها تعلن عن صدور قرارات فصل لعدد من الطلاب بسبب الغياب ، حيث أعلنت مدرسة نجوع العرب الثانوية المطورةبالشرقية ، أنه تقرر فصل 25 طالبا وطالبة من طلاب الصفين الإول والثاني الثانوي لتجاوزهم مدة الغياب القانونية ، مشددة على أولياء الأمور بمراجعة شئون الطلاب بالمدرسة لاستكمال الإجراءات اللازمة

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات عاجلة من مديريات التربية و التعليم ، تشدد على تصحيح كتب التقييمات الخاصة بالطلاب بصفة دورية ، و الدقة والشفافية في رصد النتائج، بما يعكس المستوى الحقيقي لأداء الطلاب ويساعد في تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.

وشددت التعليمات الصادرة للمدارس أيضا على انتظام حضور الطلاب، وضرورة تسجيل الحضور والغياب يوميًا بدقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه حالات الغياب المتكررة، مؤكدين أن الانضباط في الحضور هو أحد عوامل تحقيق التفوق والنجاح الدراسي.

كما تم التشديد أيضا على ضرورة الإهتمام بالإشراف اليومى لضمان بيئة تعليمية جاذبة .

وشملت التعليمات أيضا ، تفعيل الأنشطة المدرسية داخل المدارس، بإعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تنوع الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها.

