وزير التعليم لطلاب أولى ثانوي : اهتموا بمواد الدين والتاريخ واللغة العربية

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تنبيها هاماً لطلاب الصف الأول الثانوي خلال جولته المفاجئة اليوم بمدارس محافظة الفيوم

حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الموازنة بين المواد العلمية والإنسانية، مشددًا على ضرورة الإهتمام بـ 3 مواد وهي كالتالي :

مادة التربية الدينية ، قائلا أنها تأتي في المقام الأول لغرس القيم الأخلاقية

مادة التاريخ ، قائلا أنها ضرورية لفهم هوية الوطن وتاريخه العريق

مادة اللغة العربية مؤكدا أنها تعد وعاء الفكر والثقافة.

وكان قد واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام سير الدراسة والالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة للعملية التعليمية، حيث أجرى صباح اليوم زيارة مفاجئة لعدد ٦ مدارس بمحافظة الفيوم للوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس.

ورافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولته بزيارة مدرسة إبشواي الإعدادية بنين، التابعة لإدارة إبشواى التعليمية، والتي يبلغ عدد طلابها (1266) طالبًا، حيث اطمأن على انتظام الحضور بين الطلاب والمعلمين، وتسليم الكتب للطلاب، كما تفقد الوزير الفصول الدراسية واطلع على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات الدرجات والغياب، كما اطلع على كتب التقييمات الخاصة بالطلاب، مؤكداً على أهمية متابعة تحصيل الطلاب بصفة يومية.

وبعد ذلك توجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد ذلك إلى مدرسة إبشواي الثانوية بنات، والتي تضم (1137) طالبة، حيث تفقد صفوف الصفين الأول والثاني الثانوي، واطلع على دفاتر المعلمين وسجلات الدرجات.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن انتظام العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي يعكس الجهد الكبير المبذول من كافة الأطراف في المنظومة التعليمية، وحرص أولياء الأمور على متابعة أبنائهم لتحقيق أفضل النتائج