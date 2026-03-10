المدمرة البريطانية (إتش إم إس دراجون) تتجه إلى شرق المتوسط

أعلنت البحرية الملكية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة الحربية البريطانية (إتش إم إس دراجون) قد أبحرت من ميناء بورتسموث متوجهةً إلى شرق البحر المتوسط.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية أن المدمرة من طراز 45 قادرة على إسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي تطلقها إيران وحلفاؤها مع استمرار الأزمة في الشرق الأوسط.

وأوضحت البحرية البريطانية أن المدمرة مزودة بنظام صواريخ "سي فايبر" القادر على إطلاق ثمانية صواريخ في أقل من عشر ثوانٍ، كما يمكنه توجيه ما يصل إلى 16 صاروخًا إلى أهدافه في وقت واحد بسرعة تصل إلى أربعة أضعاف سرعة الصوت.

وقال مسؤولون، بحسب الصحيفة، إنه تم تجهيز السفينة بأسرع ما يمكن للنشر، حيث تم إنجاز عمل ستة أسابيع في ستة أيام.

وجاء قرار إرسال السفينة ردًا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص.

وقد أبلغ وزير الدفاع البريطاني جون هيلي مجلس العموم، مساء أمس الاثنين، أن طواقم البحرية تعمل "بلا كلل، 22 ساعة في اليوم" لإعداد السفينة الحربية.