الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
البنتاجون: وزير الدفاع عرض القوات الأمريكية للخطر بمشاركة خطط حساسة على هاتفه
الاحتفال بالذكرى العاشرة لنياحة الأنبا أبراهام مطران الكرسي الأورشليمي في كنائس الخليج
نواب البرلمان: مشروع "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستدامة واستقرار الشبكة الكهربائية
أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025
حركة تعيينات واسعة داخل جيش الاحتلال
إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا
البث الأوروبي تقر مشاركة إسرائيل بمسابقة الأغنية.. و3 دول تعلن الانسحاب
مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية
رياضة

مليون و10 آلاف دولار.. مفاجأة بشأن مستحقات فرجاني ساسي لدى الزمالك

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
منار نور

كشف عامر العمايرة خبير التحكيم الرياضي، عن مفاجاة بشأن مستحقات فرجاني ساسي مع الزمالك وفوائدها.

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي اكس :" بالأمس شوفت أكثر من تغريدة على إكس أو بوست على فيسبوك بيقول أن مستحقات فرجانى ساسى لدى الزمالك بفوائد 505 ألف دولار الرقم خطأ المبلغ الصح 864 ألف يورو (يعنى بالتحويل لدولار مليون و 10 آلاف دولار ) ".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن اليوم عن إيقاف قيد نادي الزمالك لمدة 3 فترات متتالية.

وكان سبق وأعلن الاتحاد الدولي من قبل عن إيقاف القيد للزمالك في أربع قضايا تتعلق بمستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الأسبق للفريق ومعاونيه، بخلاف إيقاف القيد 3 فترات بسبب قضية مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق

وأصبح عدد القضايا على الزمالك 6 قضايا حتى الآن منها قرار إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات الصادر اليوم لصالح فرجاني ساسي.

وأعلن نادي الزمالك عن ميزانيته للعام المالي المنقضي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 9 ديسمبر الجاري.

وبلغت إيرادات الزمالك عن العام المالي المنقضي ، 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، وتشمل إيرادات كرة القدم، والنشاط الرياضي بخلاف الكرة النسائية، والنشاط الاجتماعي، ورسوم العضوية والاشتراكات.

وفي المقابل، وصل إجمالي المصروفات إلى مليار و142 مليونًا و41 ألفًا و210 جنيهات، ليكون عجز الميزانية هو 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.

وبإضافة إيجار المحلات والفوائد البنكية والإيرادات المتنوعة وخصم المصروفات العمومية والإدارية والعمولات وفروق العمولات ومخصص القضايا وغيرها من البنود يصبح العجز العام هو 776 مليونا و742 ألفا و475 جنيها.

وفي نفس الوقت جاء  إجمالي إيرادات نشاط كرة القدم يقدر بحوالي 397 مليونًا و347 ألفًا و277 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 849 مليونًا و718 ألفًا و712 جنيهًا.

وسجل نشاط كرة القدم عجزًا ماليًا قدره 452 مليونًا و371 ألفًا و435 جنيهًا خلال الموسم الجاري.

وبلغت إيرادات النشاط الرياضي بخلاف كرة القدم نحو 22 مليونًا و53 ألفًا و256 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 277 مليون جنيه و7 آلاف و546 جنيهًا.

وسجل النشاط الرياضي داخل الزمالك، باستثناء كرة القدم، عجزًا ماليًا قدره 254 مليونًا و954 ألفًا و290 جنيهًا خلال الموسم الحالي.

فرجاني ساسي مستحقات فرجاني ساسي الزمالك قيد الزمالك

