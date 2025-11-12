وكيل فرجاني ساسي: الزمالك لم يسدد حتى هذه اللحظة أي مستحقات للاعب

كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق تصريحات وكيل فرجاني ساسي بشأن مستحقاته لدى نادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال وكيل فرجاني ساسي:

الزمالك لم يسدد حتى هذه اللحظة أي مستحقات لـ فرجاني ساسي مستحقاته لدى الزمالك وصلت إلى 800 ألف دولار بعد إضافة الفوائد، واللاعب لم يتنازل عن مستحقاته وكل الأخبار المتداولة غير صحيحة بالمرة.



كشف أحمد حسن لاعب منتخب السابق عن أخر تطورات قضية فرجاني ساسي مع نادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" الزمالك يحاول مد الأجل في قضية فرجاني ساسي بالاستئناف في المحكمة الفيدرالية السويسرية ".